Hij heeft nog niet de sterrenstatus van Sifan Hassan, Femke Bol of Lieke Klaver, maar de pas 20-jarige Niels Laros is ook een van de medaillekandidaten tijdens de WK atletiek in Tokio. Het toptalent legt voor zichzelf de lat hoog tijdens het toernooi en laat het grote publiek hem wat beter leren kennen.

Dat doet hij in een interview met De Telegraaf. Daar geeft hij antwoorden op vragen zoals wat hij echt lekker vindt (pasta pesto en bami van zijn vader), dat hij nog geen relatie heeft en het ook niet zo heeft op persmomenten en fotoshoots. En dat hij ook wel eens kwaad kan worden, al gebeurt dat niet vaak.

Boos op coach

"Laatst was ik wel boos op mijn coach. Ik mocht niet meedoen aan de Diamond League-wedstrijd in Silezië. Hij vond Brussel beter passen. Achteraf had hij gelijk, zoals altijd. Maar op zo'n moment kan ik wel even boos zijn en ga ik de discussie aan." Al draait Laros vervolgens weer bij. "Later denk ik erover na en zie ik zijn punt."

De man die vorig jaar de olympische 1500-meterfinale liep in Parijs, schept ook hoge verwachtingen voor de WK.

Medaille voor Niels Laros?

Want hij wil dit keer voor de medailles gaan. In Parijs kwam hij tot een zesde plaats, vlak achter onder meer olympisch kampioen Cole Hocker en atletieklegende Jakob Ingebrigtsen. Daar neemt de Brabander Laros nu geen genoegen mee. "Ik zal teleurgesteld zijn als ik niet met een medaille wegloop. Maar ik moet eerst de finale zien te halen natuurlijk; dat is ook niet appeltje-eitje."

Over de tactiek laat hij niets los, maar Laros wil in ieder geval lopen met zijn hart en er alles uit halen. "Ik wil races lopen waarvan ik geen spijt heb. Gewoon het plan volgen en er alles uit halen. Als ik dan komende woensdag geen medaille win, ben ik verslagen door betere jongens."

Mocht Laros er in slagen om met een medaille naar huis te gaan, dan wacht hem een fors geldbedrag. De winner krijgt namelijk naast een gouden plak ook een pak prijzengeld: 70.000 dollar (zo'n 60.000 euro). Voor de nummers twee en drie wacht er ook een mooie zak geld: omgerekend 30.000 en 18.000 euro. Zelfs een ereplaats bij de beste acht levert minimaal 4200 euro op. Uiteraard zou een wereldrecord nog meer geld opleveren.

Wanneer komt Niels Laros in actie?

Vooralsnog kent Laros een topjaar. Hij werd Europees kampioen op twee afstanden en boekte zelfs meerdere Diamond League-zeges. De Brabander loopt de 1500 en 5000 meter. De finale van de kortste afstand is woensdag om 15.20 uur (Nederlandse tijd). Op zondag 21 september staat de finale van de 5000 meter (12.50 uur) op het programma.