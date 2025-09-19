Topatlete Mujinga Kambundji (33) is niet present bij de WK atletiek. De Zwitserse sprintster is momenteel niet in staat om uit de startblokken te knallen, want ze is zwanger. Wel is ze analist rondom het toernooi en in die rol vertelde ze een mooie anekdote over haar zwangerschap.

In het programma Gredit Direkt op de Zwitserse zender SRF kwam de meervoudig wereldkampioene indoor (60 meter) aan het woord over onder meer haar zusje Ditaji (23), die in Tokio de kampioene werd op de 100 meter horden. "Ik keek met mijn tante naar de tv", aldus Mujinga. "Ik had er zeker bij willen zijn in Tokio, maar ik ben er ook tevreden mee om thuis te blijven."

Baby

Zij en haar partner plus coach Florian Clivaz verwachten in november 2025 voor het eerst ouders te worden. Eind mei maakten ze de zwangerschap bekend, onder meer via Instagram. De Nederlandse topatletes Lieke Klaver en Femke Bol reageerden toen verheugd op het nieuws. Klaver is overigens een concurrent van Kambundji, want de vrouwen kwamen elkaar op EK's en WK's tegen op de 200 meter.

"Ik ben ontzettend blij om te kunnen delen dat ons kleine wonder onderweg is", schreef de Europees en wereldkampioene. "Ik ben zo dankbaar voor dit nieuwe avontuur en ik kijk er naar uit om weer terug te keren op de atletiekbaan in 2026."

China

De presentator vraagt aan haar hoe ze er achter kwam dat ze zwanger is. "Ik was in China", zo begint ze haar anekdote. "En ik was er al redelijk zeker van, maar ja, je weet maar nooit. Ik wilde dus een zwangerschapstest kopen. Het was alleen niet zo eenvoudig om een apotheek te vinden zonder Google Maps."

Uiteindelijk kon ze toch een test aanschaffen. En een nieuw issue doemde op: ze wist niet hoe ze het stokje af moest lezen. De handleiding was in het Chinees. "Ik heb die handleiding vertaald met Google Translate", legt ze uit. En haar vermoeden werd bevestigd: de test was positief.

Belinda Bencic

Ze vraagt zich af hoe snel en hoe sterk ze zal terugkeren zodra ze moeder is geworden. "We gaan het zien", zegt ze mysterieus. "Ik heb gesproken met toptennisster Belinda Bencic. Ze is een groot voorbeeld voor me. Ze heeft laten zien dat je moeder kan worden om dan na je terugkeer weer prijzen te pakken."