Voor Niels Laros eindigden de WK atletiek in een deceptie. Het Nederlandse toptalent eindigde op de 1500 meter weliswaar op de vijfde plek, maar hij had zelf op veel meer gehoopt. Oud-topschaatser Erben Wennemars wilde hem een hart onder de riem steken, maar was tegelijkertijd ook streng voor de atleet.

Laros is pas twintig jaar, maar was toch al een van de grote favorieten voor het goud op de 1500 meter. De Nederlander won dit jaar tenslotte al drie wedstrijden in de Diamond League, waaronder de grote finale. Laros leek in de perfecte positie aan het laatste rechte stuk te beginnen, maar uiteindelijk bleek er niet genoeg meer in de tank te zitten. Laros kwam als vijfde over de streep. Op een WK is dat natuurlijk altijd knap, maar zelf baalde hij er flink van.

Wennemars was zondag te gast bij RTL Tonight om de gebeurtenissen uit de sportwereld te bespreken en aangezien hij de hele week naar de WK atletiek had gekeken, voerde dat de boventoon. Hij wilde Laros dan ook een hart onder de riem steken, maar had tegelijkertijd ook een vervelende boodschap voor hem.

'Dan had hij wereldkampioen geweest'

"Natuurlijk is het balen, maar de eerste keer is de makkelijkste keer", vertelt Wennemars, die dat als oud-topsporter natuurlijk maar al te goed weet. "Dit is een kans. Hij had eigenlijk moeten winnen, want dan was hij er doorheen gekomen. Nu wordt het alleen maar moeilijker. Daarom geef ik hem een hartje, ik gun hem een grootse carrière."

Presentator Renze Klamer vindt het duidelijk overdreven dat Laros 'had moeten winnen'. "Hij heeft het toch gewoon geprobeerd?", vraagt hij zich af.

Wennemars zag Laros echter een fout maken: "Ja, maar als je dan kunt winnen... Het was jeugdigheid en druistigheid dat hij vroeg aan kop kwam. Dat had hij niet moeten doen. Hij had gewoon van achteraan moeten aanvallen en dan was hij wereldkampioen geworden." "Een strenge Erben Wennemars", concludeert Klamer daarop.

Dramatisch einde van WK

Laros ging met hooggespannen verwachtingen naar de WK, maar moest naast zijn vijfde plek op de 1500 meter later nóg een teleurstelling slikken. Hij deed ook mee op de 5000 meter, maar haalde de finale niet. Laros viel tijdens de series uit met een blessure.

Druk weekend Wennemars

Voor Wennemars was het een druk weekend, want voordat hij naar de RTL-studio kwam, had hij zich drie dagen op rij in het zweet gewerkt. De oud-topschaatser deed op vrijdag én zaterdag mee aan een Hyrox in Maastricht en liep zondag nog de Dam tot Damloop. Hij erkende dat het allemaal wel iets teveel van het goede was.