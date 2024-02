Femke Bol na geweldige start olympisch seizoen: 'Ik kreeg weer de kriebeltjes'

Femke Bol is het olympische seizoen geweldig uit de startblokken geschoten. Met een toptijd op de 400 meter en een nationaal record op de 200 meter toonde ze gelijk haar vorm in het Franse Metz. "Ik kreeg weer een beetje de kriebletjes."

Bol won allebei haar races in Metz en ook nog eens in uitstekende tijden. 49,69 seconden is de zesde tijd ooit op de 400 meter indoor. Bol was alleen sneller bij haar wereldrecord in 49,26 seconden vorig jaar in Apeldoorn. Op de 200 meter scherpt ze haar Nederlands record met 0,23 seconden aan naar 22,64 seconden. "Dat is goed, dat is leuk", zegt ze tegen het Algemeen Dagblad.

"Ik voelde al dat ik goed in vorm was, dus ik ben superblij dat dat er ook uit is gekomen." Het is niet zo raar dat het eruit komt in Metz. Want, zo vertelt ze, dat voelt voor haar als thuis. Al vijf jaar traint ze namelijk regelmatig in de Franse stad. De bondscoach van de Nederlandse atleten Laurent Meuwly kent de organisator in Metz goed.

Zo goed dat hij zelfs kon regelen dat Bol en Lieke Klaver niet tegen elkaar liepen op de 400 meter, maar de een in de A-finale en de ander in de B-finale. "Dat is mijn beslissing", legt Meuwly uit aan het AD. "Ik wil dat ze bij de eerste wedstrijd van het seizoen werken aan persoonlijke taken en niet bezig zijn met de onderlinge strijd."

Alles in Metz in teken van Femke Bol

En de 200 meter een uur na de 400 meter? Ook een idee van de Zwitserse coach. "Die hebben ze voor ons op het programma gezet. En op een tijdstip dat het ons een mooie trainingsprikkel oplevert."

Alles zo geregeld zodat Bol op haar hardst kan lopen. Het lijkt zelfs op een gemiddelde training, maar dat is het volgens de Amersfoortse niet. "Het is heel leuk hard te trainen, maar dan kan je door de vermoeidheid nog niet zien hoe goed je bent. Je wil daarna ook zien wat het oplevert. Ik voelde dat ik weer een beetje kriebeltjes kreeg."