De WK indoor atletiek in Polen zit erop. Na een mooie medailleoogst reizen de Nederlandse atleten terug naar huis, maar dat gaat niet zoals gepland. Lieke Klaver laat via Instagram weten dat ze er een vermoeiende ochtend achter de rug heeft.

TeamNL kan terugkijken op een geslaagd WK. Hoewel Femke Broeders-Bol ontbrak wegens een voetblessure, werd er nog een hoop succes behaald. De rol van aanvoerster van het team werd overgenomen door Klaver. Zij won brons op de 400 meter en samen met de Nederlandse vrouwen zilver op de 4x400 meter estafette. Verder kroonde Sofie Dokter zich tot wereldkampioen op de vijfkamp en won Nadine Visser zilver op de 60 meter horden.

'Fried'

Na zo'n succesvol weekend zijn de Nederlandse atleten moegestreden. Dat laat Klaver dan ook zien via een Instagram Story. Daarop is te zien hoe haar estafette-collega's Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg een dutje aan het doen zijn op het vliegveld. Als bijschrift schrijft Klaver 'Fried', doelend op hoe uitgeput ze zijn.

De atleten hadden dan ook een kort nachtje achter de rug. Ze moesten al om 6.00 uur 's ochtends op het vliegveld zijn, zo schrijft Klaver. Zondag deelde ze ook al een foto van de wallen onder haar ogen.

i ©Instagram @liekeklaver

Een paar uur laten zaten de atleten alweer buiten de luchthaven. Hun vlucht was namelijk gecanceld. Een flinke domper, want nu zullen nog langer moeten wachten voordat ze hun eigen bed in Nederland kunnen opzoeken.

Medaillespiegel

Na de succesvolle WK eindigde Nederland op de zevende plaats in de medaillespiegel. Daarmee hield het landen als België, Polen, Canada en Nieuw-Zeeland achter zich. Vlak boven Nederland stonden Spanje (zesde), Portugal en Oekraïne (samen op de vierde plaats).

Niet geheel verrassend waren het de Verenigde Staten die met overmacht de meeste medailles wonnen. Zij harkten er liefst achttien binnen: vijf goud, zeven zilver en zes brons. Groot-Brittannië werd tweede met alleen maar gouden plakken: vier in totaal. Italië eindigde als derde met driemaal goud en twee keer zilver

Een mooie oogst voor Nederland dus, al hadden er nog meer plakken ingezeten als alles goed was gevallen voor onze topatleten. Jessica Schilder liep een medaille mis, de mixed relay ging verkeerd door een mislukte wissel en de estafettemannen werden nipt vierde.