Geïrriteerde Lieke Klaver maakt veelzeggend gebaar: 'Ik liet me uit de tent lokken'

De frustraties moesten er zondagavond even uit bij Lieke Klaver. Op de EK in Rome overtuigde de specialisten in de halve finales van de 400 meter en dat had ze even nodig.

Klaver maakte direct na de finish met haar beide handen het gebaar van ergernis zoals Italianen dat doen. De frustratie over haar matige optreden in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette moesten eruit. Kort daarvoor was ze als eerste over de streep gespurt in een tijd van 50,57 seconden.

"Ik was niet blij met die race van vrijdag en was daar inderdaad geïrriteerd over. Dat moest er even uit en ik had gezien hoe die Italianen dat doen", zei de Enkhuizense na afloop van haar race in het Stadio Olimpico. "Ik liet me in de finale van de 4x400 meter gemengd uit de tent lokken door de Ierse Rhasidat Adeleke. Ik ging veel te hard van start en stortte in op het laatste stuk. Ik baalde daarvan."

'Het liep voor geen meter': brons op EK atletiek levert balende reacties op bij Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia Bij de EK atletiek heeft de Nederlandse ploeg op de gemengde estafette 4x400 meter brons veroverd. Ierland en Italië bleven het Nederlandse kwartet voor.

Mixed relay

De Nederlandse ploeg op de 'mixed relay', die gold als de favoriet voor het goud, moest genoegen nemen met brons. Die medaille was te danken aan een sterk eindschot van vedette Femke Bol.

EK atletiek | Femke Bol en co kunnen geen prijzengeld per onderdeel winnen, wel op deze manier Bij de EK atletiek in Rome (7 tot en met 12 juni 2024) wordt voor de eerste keer prijzengeld uitgekeerd aan de kampioenen. Maar er wordt niet per onderdeel met beloningen gestrooid. De bond World Athletics heeft een complex systeem met categorieën bedacht.

"Ik heb het nu even rechtgezet, ik wilde ook een oplossing voor die fout van vrijdag", vervolgde Klaver. "Ik liep net als vroeger, toen ik het ook vaak niet goed kon afmaken, omdat ik dan de eerste 200 meter veel te hard liep. Dan word je ingehaald op het laatste stuk en dat is vreselijk. Maar in deze halve finale deed ik weer even mijn eigen ding en ging het goed. Ik startte nu rustig en had controle over de race."

Adeleke is maandag in de finale vermoedelijk haar grootste concurrente, maar ook de Poolse Natalia Kaczmarek liep overtuigend. "Zij zijn gewoon heel goed en ik moet maandag in de finale laten zien dat ik ook goed ben. Ik heb er zin in. Ik wil die medaille."