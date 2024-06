Lieke Klaver heeft 'bijna obsessieve structuur' in haar leven: 'Ik heb elke dag een doel'

Lieke Klaver heeft als topsporter een ander bestaan dan de gemiddelde 25-jarige. Toch heeft ze niet het idee dat ze iets mist op opoffert. "Dat mijn leven heel strak en georganiseerd is vind ik juist superfijn."

Klaver traint en leeft volgens een strak schema. Vier uur lang, zes dagen per week. "Om vijf uur als ik klaar ben ga ik naar huis: eten, een beetje lezen en dan naar bed", vertelt de Nederlandse atlete in een interview in KLM-blad Flying Dutchman.

Obsessieve structuur

Die structuur vind ze 'superfijn'. "Ik heb elke dag een doel, namelijk trainen om nog beter te worden. En juist die bijna obsessieve structuur zorgt ervoor dat ik zo hard kan lopen." Hoewel het volle schema voor sommigen veel druk zou kunnen geven, geeft het Klaver juist energie.

"Mijn sport geeft me energie", legt ze uit. "Ik word blij van het publiek dat juicht en ik mag leuke dingen doen zoals fotoshoots. Dat zou ik anders toch niet meemaken?"

Een van die shoots deed ze kortgeleden voor tijdschrift FHM. Klaver werd door het blad verkozen tot mooiste sportvrouw van het jaar. Een eer die eerder toegekend werd aan bijvoorbeeld Jutta Leerdam, Lieke Martens en Irene Schouten.

Wijntje of biertje

Maar Klaver leeft niet alleen maar sober. In de zomer heeft ze vier weken vrij en laat ze haar strakke planning helemaal los. Ze sport niet en neemt af en toe en wijntje of biertje. Ze houdt ook van reizen. Samen met haar vriend, Terrence Agard. "Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld naar Colombia geweest, naar Medellin en de bergen in. Dat was te gek."

EK atletiek

Op de EK atletiek is Klaver momenteel bezig aan een toptoernooi, ook nog eens ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ze pakte individueel brons op de 400 meter en liep met Femke Bol, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink ook naar brons tijdens de gemengde estafette.

Klaver komt nog één keer in actie, namelijk tijdens de finale van de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Zonder haar en Bol liepen de andere vier Nederlandse atleten een prima halve finale. Maar als het om de medailles gaat woensdagavond, worden de sterren van TeamNL ongetwijfeld in de ploeg gezet.