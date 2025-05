Geen maat op aartsrivale van Femke Bol: 'Lijkt makkelijk, maar ik voel het echt'

Sydney McLaughlin-Levrone blijft de toon zetten op de 400 meter horden. De Amerikaanse aartsrivale van Femke Bol kwam dit weekend weer in actie tijdens de Grand Slam Track in Miami en bewees dat er voorlopig geen maat op haar staat. Terwijl Bol haar eigen route volgt richting de grote toernooien later dit jaar, liet McLaughlin-Levrone zien dat ze voorlopig nog altijd dé te kloppen vrouw is.

De 25-jarige wereldkampioene won de 400 meter horden in 52,07 seconden, de snelste tijd ooit gelopen vóór de maand juni. Een tijd die historisch genoemd mag worden, maar volgens McLaughlin-Levrone zelf nog lang niet perfect.

"Ik voel gewoon weer de 14 passen tussen de horden", zei ze na afloop. Daarmee doelt ze op het aantal stappen dat ze tussen elke horde zet, een technisch detail dat veel zegt over haar vorm. Waar de meeste atletes 15 of meer passen nodig hebben, weet McLaughlin-Levrone met haar lengte, snelheid en controle de afstand tussen de hordes in 14 passen af te leggen. Als dat lukt weet ze dat haar ritme terug is.

Te soepel? McLaughlin-Levrone reageert op kritiek

Toch zag McLaughlin-Levrone nog ruimte voor verbetering: "Natuurlijk moet er nog wat opgeruimd worden, maar voor mijn tweede race van het jaar ben ik tevreden." Het gaat daarbij om kleine technische foutjes die zij en haar coach de komende weken willen bijschaven richting de piekmomenten van het seizoen.

Ondanks de dominante overwinning klinkt er ook kritiek. Omdat McLaughlin-Levrone haar races met ogenschijnlijk gemak loopt, vinden sommigen dat het er 'te makkelijk' uitziet. De Amerikaanse snapt dat beeld, maar pareerde het kraakhelder. "Het lijkt misschien een fluitje van een cent, maar ik voel het echt in mijn benen", zei ze. "Je ziet misschien geen spanning op mijn gezicht, maar dat is juist mijn focus. Dat betekent niet dat het niet zwaar is."

McLaughlin-Levrone blijft winnen, Bol volgt in de luwte

Sinds haar laatste nederlaag op het WK in 2019 heeft McLaughlin-Levrone twaalf opeenvolgende finales op de 400 meter horden gewonnen. In die periode verbrak ze het wereldrecord zes keer, met als absolute piek de 50,37 die ze liep in 2022. Ook op de Olympische Spelen in Parijs was ze ongenaakbaar, waar ze Bol klopte in de finale en goud pakte.

Toch is de rivaliteit met Bol springlevend. De Nederlandse atlete koos ervoor om de Grand Slam Track-evenementen dit voorjaar over te slaan, maar werkt in stilte aan haar vorm richting de WK later dit jaar. Als Bol in topvorm aan de start verschijnt, lijkt een nieuwe clash met McLaughlin-Levrone onvermijdelijk én opnieuw om van te smullen.