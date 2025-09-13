De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft zich op de WK atletiek in Tokio geplaatst voor de finale. Dat ging echter niet vanzelf. De geregend olympisch kampioenen zijn kandidaat voor de medailles, maar moesten in de series alle zeilen bijzetten om zich überhaupt te kwalificeren.

Het Nederlandse viertal Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Eveline Saalberg eindigde in de tweede en laatste serie in Japan als derde. De tijd van 3.11,11 betekende een plek in de finale. Nederland moest België en Kenia voor zich dulden in de race. De Afrikanen werden overigens gediskwalificeerd omdat een van de lopers buiten de baan was gekomen.

Femke Bol ontbreekt

Femke Bol was de grote afwezige tijdens de series. Zij kreeg rust en komt vermoedelijk wel in actie in de finale. Op de Olympische Spelen was ze als slotloopster letterlijk goud waard door Nederland van een vierde naar een eerste plaats te brengen.

Op dit tijdstip is de finale

Twee jaar geleden ging het op de WK atletiek echter helemaal is. In het Hongaarse Boedapest lag Nederland op koers voor een medaille, maar viel Bol vlak voor de finish. Daardoor verdween de podiumplaats van Team NL op hardhandige wijze. Of de olympisch kampioenen in Japan wel een WK-medaille pakken, wordt later deze zaterdag duidelijk. De finale start om 15.20 Nederlandse tijd.

Eveline Saalberg, die waarschijnlijk plaatsmaakt voor Bol in de finale, blikte met gemengde gevoelens terug op de race. Ze moest flink aanzetten om Spanje te kloppen. "Het was dringen en tactisch kunnen we nog wel verbeterne, maar ik voelde me echt goed op dat laatste stuk. De perfecte race kunnen we in de finale lopen."

Ook Phijffers was gematigd tevreden bij zijn debuut in de estafetteploeg. "Dylan Borléé (België, red.) voor mij ging nogal hard weg en ik moest er echt achteraan. Ik had iets eerder het gat oeten dichtlopen, maar dat nemen we als les mee naar de finale."

Succes in het discuswerpen

Eerder op de eerste dag van het WK was er Nederlands succes voor bij het discuswerpen. Daar reikten Jorinde van Klinken en Alida van Daalen tot de finale, die zondag 12.10 uur Nederlandse tijd begint. Van Klinken werd de vorige twee wereldkampioenschappen vierde en snakt naar een medaille, voor Van Daalen is het de eerste finaleplaats.