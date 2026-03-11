Femke Bol maakte afgelopen weekend bekend dat ze vorige maand in het huwelijksbootje is gestapt met haar Belgische geliefde Ben Broeders. Dat heeft ook op sportief vlak gevolgen voor de topatlete, want ze zal in de toekomst onder een andere naam haar opwachting maken bij wedstrijden.

2026 is voor Bol een jaar van een heleboel nieuwigheden. Ze maakte met ingang van dit jaar de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en scherpte in haar eerste (en voorlopige enige) race direct het Nederlandse indoorrecord op die afstand bij de vrouwen aan. Dat deed ze nog als Femke Bol, maar dat is mogelijk de laatste keer geweest dat ze ooit een wedstrijd liep onder die naam.

De topatlete verloofde zich vorig jaar met Broeders, die zelf actief is in de atletiekwereld als polsstokhoogspringer, en afgelopen week bleek plotseling dat het koppel inmiddels getrouwd is. Dat hielden ze enkele weken stil, maar maakten ze uiteindelijk toch publiek bekend. Bol en Broeders gaven elkaar op 21 februari het jawoord in Amersfoort.

Na nieuwe afstand ook een nieuwe naam

Dat moment heeft ervoor gezorgd dat Bol haar officiële naam ook is veranderd, want op haar Instagram heet ze nu Femke Broeders-Bol. Het was de grote vraag of de Nederlandse ook onder die naam zou gaan lopen bij officiële wedstrijden of dat ze enkel haar meisjesnaam zou houden.

Het ziet er naar uit dat Bol ervoor gekozen heeft om voor die eerste optie te kiezen. Op de website van World Athletics, de internationale atletiekbond, is deze week haar naam namelijk aangepast. Overigens lijkt dat in eerste instantie even fout te zijn gegaan, want een tijdje stond ze als Femke Bol-Broeders op de site. Inmiddels is dat aangepast naar Femke Broeders-Bol en dat zal dan ook de naam zijn waarmee ze haar opwachting bij wedstrijden gaat maken.

Bol is zeker niet de eerste bekende atlete die haar naam aanpast na een huwelijk. Zo liep haar grote rivale op de 400 meter horden sinds enkele jaren ook met een dubbele achternaam. Sydney McLaughlin ging na haar huwelijk met Andre Levrone verder als McLaughlin-Levrone.

Volgende wedstrijd

Het is nog niet bekend wanneer Bol haar volgende wedstrijd gaat lopen. Ze ontbreekt in ieder geval bij de WK indoor later deze maand. De topatlete zal daardoor pas weer haar opwachting maken als het buitenseizoen is begonnen.