Normaal gesproken zijn er bij de WK atletiek op elk onderdeel drie atleten of teams die een medaille in ontvangst mogen nemen, maar op de meerkamp was dat totaal anders. Na een krankzinnige ontknoping op het laatste onderdeel eindigden er twee atletes op precies hetzelfde aantal punten en dat leverde een uniek moment op.

Er stond de hele meerkamp geen maat op Anna Hall en de Amerikaanse greep dan ook op overtuigende wijze de wereldtitel voor Kate O'Connor, die als tweede eindigde. De strijd om de laatste medaille bleef echter tot het allerlaatste moment spannend. Taliyah Brooks en Katarina Johnson-Thompson ontliepen elkaar op de eerste zes onderdelen maar weinig. De afsluitende 800 meter moest dus de beslissing brengen wie er met het brons aan de haal ging en wie er zonder medaille Tokio zou verlaten.

Johnson-Thompson begon als nummer vier aan die afstand, maar kwam van het de twee het eerste binnen. Ze moest ongeveer zes seconden goedmaken op Brooks om alsnog op het podium te komen en dus was het afwachten toen de Britse na 2.07,38 over de streep kwam. De Amerikaanse finishte in een tijd van 2.13,17 en dus was direct duidelijk dat het verschil tussen de twee enorm klein zou zijn.

Krankzinnige ontknoping

De computers hadden even nodig om uit te rekenen wat de uitslag was van de meerkamp, maar toen die op het scorebord te zien was, zorgde dat voor heel veel verbazing. Brooks en Johnson-Thompson bleken na zeven onderdelen namelijk precies gelijk te staan. Ze verzamelden allebei 6581 punten. De twee atletes keken ook vertwijfeld in het rond, want wie zou dan de medaille pakken? Even later kwam het verlossende antwoord: ze kregen allebei een bronzen plak.

De gedeelde medaille zorgde met name bij de Britse voor veel opluchting. "Ik dacht dat ik er geen zou krijgen doordat mijn naam onder die van haar stond op het scorebord", reageerde Johnson-Thompson, die regerend wereldkampioene was, tegen The Guardian. De atlete is 32 jaar oud en loopt dus al een tijdje mee, maar dit was ook voor haar nieuw: "Ik heb dit nog nooit gezien, maar ik ga er niet moeilijk over doen."

Ze was zeker niet de enige, want ook de Belgische oud-atlete Eline Berings keek haar ogen uit. "Hoe is het mogelijk? Dit is toch nieuw. Dan heb je twee dagen gestreden over zeven disciplines. Als je het zou proberen, zou het nooit lukken. Je ziet ze denken: wat is hier gebeurd?", vertelde zij in het commentaar op de Belgische zender Sporza.

Uniek moment

Het was inderdaad een uniek moment in de WK-historie, want nooit eerder moest er een medaille gedeeld worden op de meerkamp. Ook bij de mannen is dat nog nooit voorgekomen. Daar is het overigens helemaal moeilijk om precies gelijk te eindigen, want zij strijden over tien onderdelen tegen elkaar en dus zijn er nog meer kansen om het verschil te maken.