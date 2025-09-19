De WK atletiek zijn in volle gang en Nederland heeft al de nodige successen geboekt. Vrijdag haalde Femke Bol de eerste gouden plak voor Team NL binnen en dat zorgt ervoor dat 'we' een fraaie positie hebben op de medaillespiegel.

Het was heel lang een zeldzaamheid dat Nederland medailles won op de WK atletiek. Bij de vrouwen was Dafne Schippers in 2013 pas de eerste Nederlandse vrouw die een plak gemachtigde. Daarvoor zorgden de mannen nog incidenteel voor één of twee plakken, maar minstens zo vaak kwam de Nederlandse enclave zonder medailles terug naar Nederland.

Dat is de laatste jaren wel anders. Nederland is een topland geworden als het om atletiek gaat. In 2017 en 2022 won Team NL vier plakken, in 2023 was het liefst vijf keer raak. Daar zat ook twee keer goud bij. En ook dit in 2025 is het veelvuldig raak.

Drie medailles tot nog toe

Nederland heeft tot nog toe drie medailles te pakken. Al vroeg was het tweemaal zilver. Eerst dankzij Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol op de 4x400 meter gemengde estafette, later dankzij een historische plak voor Jorinde van Klinken. Zij werd tweede en pakte daardoor als eerste Nederlandse vrouw ooit een plak op het onderdeel discuswerpen.

Op de vrijdag van het WK kwam er de gedroomde gouden plak van Femke Bol. In de finale van 'haar' 400 meter horden was ze oppermachtig. De 25-jarige topatlete was de allersterkte in de finale en snelde naar 51.54, een van haar beste tijden ooit. Daarmee prolongeerde ze haar WK-titel. Ze was in 2023 ook al de beste op het onderdeel.

Femke Bol helpt Nederland enorm

De eerste gouden plak van Nederland op dit WK is daarnaast ook goud waard voor de medaillespiegel. Hoe meer gouden plakken, hoe hoger je plek op de ranglijst. Dankzij de winst van Bol maakt Nederland een gigantische sprong als het gaat om het medailleoverzicht.

Met in totaal drie plakken (goud en tweemaal zilver) is Nederland momeneel de nummer acht van de wereld in Tokio. Vooralsnog moet het Italië, Jamaica, Portugal, Nieuw Zeeland, Canada, Kenia en de Verenigde Staten voor zich dulden. De Amerikanen zijn zoals gewoonlijk met afstand het sterkste atletiekland. Met nu al elf keer goud en in totaal zeventien plakken is de Verenigde Staten ongenaakbaar.

Femke Bol een van meest succesvolle atlete

Overigens is Bol tot nog toe wel een van de meest succesvolle atlete van dit wereldkampioenschap, met eenmaal goud en eenmaal zilver. Ze is daarmee een van de weinige atleten met meerdere medailles en houdt zo onder meer sprintfenomeen Noah Lyles (goud en brons) achter zich. Melissa Jefferson-Wooden is momenteel de atlete met de meeste prijzen. Zij won al tweemaal goud op de 100 en 200 meter.