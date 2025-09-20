Jessica Schilder heeft op de WK atletiek voor een daverende verrassing gezorgd. De Nederlandse kogelstootster zag dat haar allerlaatste poging resulteerde in een gouden medaille.

Schilder (26) leek lange tijd buiten de medailles te vallen, maar haar allerlaatste worp was letterlijk goud waard. Met een prachtige poging kwam ze tot maar liefst 20.23 en veroverde zo in Tokio de wereldtitel.

In Eugene won ze in 2022 op de WK al eens zilver. Op de Olympische Spelen viel ze vorig jaar buiten de medailles. Dat was een enorme teleurstelling voor Schilder. Met de verrassende wereldtitel neemt ze nu revanche.

🎽🇯🇵 | Wow, Jessica Schilder wordt wereldkampioen kogelstoten! Ze bewaart haar beste poging tot het laatst en stoot naar goud! 🥇🇳🇱 #WorldAthleticsChamps



Pieken op het juiste moment

Daar zag het lange tijd niet naar uit. Schilder begon met twee zeer matige beurten die niet eens verder kwamen dan negentien meter. Langzaamaan kwam ze beter in de wedstrijd, maar bleef ze ver verwijderd van een medaille. Dat veranderde allemaal met een prachtige slotworp: 20.23. Meteen daarna kwam Chase Jackson met 20.21 nog gevaarlijk dichtbij, maar uiteindelijk overtrof niemand de Nederlandse.

Topseizoen

Het is de bekroning van een topseizoen van Schilder, die eerder al een Diamond League-wedstrijd won en de voorgaande jaren grossierde in Europese en nationale titels. Haar gouden plak is de vierde medaille van Nederland op dit WK.

Vierde medaille voor Nederland

Eerder was het al raak op de 4x400 meter gemengd en het discuswerpen (Jorinde van Klinken) met tweemaal zilver. Vrijdag prolongeerde Femke Bol haar wereldtitel op de 400 meter horden. De medaille van Schilder is de eerste wereldtitel ooit voor een Nederlandse atleet op het onderdeel kogelstoten.