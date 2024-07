Femke Bol schittert op FBK Games: topatlete snelt naar nieuw record op 400 meter

Femke Bol heeft het Nederlandse publiek in Hengelo getrakteerd op een schitterende 400 meter. De Nederlandse topatlete liep tijdens de FBK Games naar de zege. En dat op een onderdeel dat niet eens 'van haar' is.

Bol is specialist op de 400 meter horden, maar liep zelden een 'platte' 400 meter. Maar op de FBK Games liep ze soeverein naar de overwinning in een tijd van 50.02. Zo hard werd er nog nooit gelopen in het stadion in Hengelo. Ze versloeg de Chileense Martina Weil. De Ierse Sharlene Mawdsley, een van haar grote concurrentes, liep naar de vierde plek.

'Opgewonden' Femke Bol straalt op FBK Games: 'Echt geweldig' De regen zat de atleten op de FBK Games wel dwars, maar dat betekende niet dat het geen mooie dag werd in Hengelo. Het Nederlandse publiek zag Femke Bol uitblinken op de 400 meter.

Handkusjes

Bol liep die recordtijd ook nog eens in de regen in Hengelo. Maar dankzij de steun van de volgepakte tribunes rende ze alsnog een razendsnelle tijd. Vooraf kwam ze met handkusjes en al de baan op en maakte de verwachtingen van het Nederlandse publiek meer dan waar.

Femke Bol vol ongeloof op FBK Games: 'Het was ongekend, zó bizar' Femke Bol liep zondag de 400 meter in een nieuw baanrecord op de FBK Games in Hengelo. De Nederlandse atlete vond het geweldig om voor eigen publiek te lopen. Na afloop van haar race sprak ze met Sportnieuws.nl.

Femke Bol en Lieke Klaver krijgen zorgwekkend nieuws vlak voor Olympische Spelen Femke Bol moet vrezen voor het vertrek van één van haar ontdekkers én begeleiders. Atletiekcoach Bram Peters is namelijk in onderhandeling met de Belgische bond voor een overstap. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend.

Concurrente

Bol zag haar grote concurrente, de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone de afgelopen maand een nieuw wereldrecord lopen. Daar is ze van onder de indruk, maar ze haalt er ook inspiratie uit. Dat zei ze voorafgaand aan de FBK Games.

'Dat is wel iets heel bijzonders': hier haalt 'oudere' Femke Bol haar inspiratie en motivatie uit Femke Bol kijkt met veel bewondering naar haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Met de Amerikaanse topatlete strijdt ze tijdens de komende Olympische Spelen om het goud op de 400 meter horden. McLaughin-Levron liep onlangs opnieuw een wereldrecord, maar dat zorgt bij Bol juist voor extra motivatie. "Dan geloof je ook zelf dat je makkelijker nog harder kan."

Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen zal op de 400 meter een gevecht uitblijven, dat is het domein van Lieke Klaver. Maar op de 400 meter horden gaan Bol en McLaughlin-Levrone wel de degens kruisen. Zij zijn de topfavorieten voor olympisch goud. De Olympische Spelen in Parijs beginnen op 26 juli.

'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver beleeft zware teleurstelling in Parijs Lieke Klaver heeft een teleurstellende middag in Parijs gehad. De Nederlandse atlete kwam tijdens de Diamond League in de Franse hoofdstad niet in de buurt van de medailles. Na afloop sprak haar houding boekdelen.

Lieke Klaver

Klaver liep niet op de FBK Games, maar besloot de Diamond League in Parijs aan te doen. Op 'haar' 400 meter liep ze tegen een zware teleurstelling aan. Na afloop zij haar houding op de baan alles: zittend in kleermakerszit met een blik vol teleurstelling was ze sip na haar zesde plek.