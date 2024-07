Moeizaam lopende Sifan Hassan stelt teleur op 1500 meter tijdens FBK Games in Hengelo

Sifan Hassan heeft op de 1500 meter op de FBK Games in Hengelo naast alle ereplekken gegrepen. De Nederlandse atlete zag er niet soepel uit voor eigen publiek en finishte op een teleurstellende vijfde plek.

Hassan liep de gehele race op de tweede plek. De 'haas' (de tempobepaler) Winnie Nanyondo uit Oeganda, liep een veel te hard tempo. De rest moest te hard hun best doen om haar bij te houden. Hassan besloot haar maar in te halen en zelf het tempo te bepalen.

Teleurstellend vijfde

Maar daarna hield haar tempo ermee op. Ze werd aan alle kanten nog gepasseerd door Melissa Courtney-Bryant, Danielle Jones, Yolanda Ngarambe én de Nederlandse Maureen Koster. De vijfde plek was het maximaal haalbare voor Hassan, die erg slordig en moeizaam liep in de regen op de natte baan in Hengelo.

Femke Bol

Gelukkig voor het Nederlandse publiek was er ook nog wat te genieten. Zo kreeg Churandy Martina een mooie onderscheiding, regende het niet alleen water, maar ook records op de atletiekbaan in Hengelo én zorgde publieksfavoriete Femk Bol voor een baanrecord op een bijzondere afstand voor haar.

Femke Bol schittert op FBK Games: topatlete snelt naar nieuw record op 400 meter Femke Bol heeft het Nederlandse publiek in Hengelo getrakteerd op een schitterende 400 meter. De Nederlandse topatlete liep tijdens de FBK Games naar de zege. En dat op een onderdeel dat niet eens 'van haar' is.

10.000 meter

Hassan moest zaterdag de Nederlandse fans teleurstellen in Hengelo. Door de weersomstandigheden (veel regen en wind) besloot ze de speciaal voor haar georganiseerde 10.000 over te slaan. Maar op de 1500 meter kwam ze wel in actie. Dat vond ze ook belangrijk, zo zei ze in aanloop naar de afstand.

Sifan Hassan doet bij FBK Games niet mee aan speciaal voor haar georganiseerde afstand Sifan Hassan heeft bij de FBK Games in Hengelo toch niet meegedaan aan de 10.000 meter. De organisatie had die afstand juist speciaal voor Hassan op het programma gezet. Ze is de regerend olympisch kampioene op dat nummer.

'Speciaal'

“Als ik aan Hengelo denk, dan denk ik aan het fantastische publiek en de sfeer. Vooral vorig jaar voelde ik de support van het hele stadion. Het is speciaal dat ik in de voorbereiding op de Olympische Spelen nog een wedstrijd in eigen land kan lopen.”