Er is een hele hoop te doen rondom de finale van de 4x400 meter estafette op de WK indoor in Torun. Bij Nederland was men woedend door een actie van de uiteindelijke wereldkampioen Amerika. Later tekende ook België protest aan tegen de actie van de Verenigde Staten.

Het moment gebeurde tijdens de eerste ronde van de finale van de 4x400 meter estafette. Namens Nederland was Eugene Omalla in de baan en namens België Jonathan Sacoor. Achter deze twee lopers gebeurde er echter iets geks tussen Pedro Afonso namens Portugal en Justin Robinson namens de Verenigde Staten. Beide atleten leken wat te duwen en te trekken aan elkaar, maar bleven uiteindelijk wel overeind. De Verenigde Staten knalde uiteindelijk door en werd wereldkampioen. België eindigde als tweede en een inhaalslag van Jamaica zorgde ervoor dat zij het brons pakten.

Nederland

Nederland eindigde als vierde, maar de lopers waren woest door het moment tussen Robinson en Afonso. De Nederlandse lopers waren van mening dat de Verenigde Staten gediskwalificeerd had moeten worden door deze actie.

"Ik weet niet man... Als dat geen diskwalificatie is weet ik het niet meer. Als je vanuit baan 1 helemaal gaat pushen, we zijn niet aan het boksen hè", zo vertelde loper Liemarvin Bonevacia tegenover de NOS. Ook Omalla, die namens Nederland in de baan was tijdens het incident, vond dat er een klacht tegen Amerika ingediend moest worden. "Ik denk dat we wel protest in moeten dienen, want het was niet eerlijk van de VS."

Na meerdere klachten werd er uiteindelijk niets aan de uitslag gedaan. De wedstrijdjury van de 4x400 meter was van mening dat Robinson zijn 'positie verdedigde' tegenover de duwende Afonso. De Verenigde Staten werd niet gediskwalificeerd en bleef wereldkampioen op de estafette.

Protest van België

Tegenover Sporza laat de Nederlandse atletiektrainer Bram Peters echter weten dat ook België protest heeft ingediend tegen de Amerikanen. "Er was wat geduw en getrek in de eerste ronde en tegen de duwactie van de Amerikanen hebben we protest aangetekend. Maar ik wist dat het een 'long shot' was om hen nog uit de race te halen. Ze waren vandaag ook gewoon beter", is Peters ook eerlijk na het afgewezen protest. Zijn Belgische lopers pakten dus nog wel zilver achter de Amerikanen.