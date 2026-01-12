Voor het beste voetbalteam ter wereld moet je in Madrid, Manchester of tegenwoordig Parijs zijn. Het beste basketbalteam van 2025 is gevestigd in Oklahoma en als het gaat om American Football zet je koers naar Philadelphia. Gesproken over ‘koers’; het beste wielrenteam is ‘afkomstig’ uit de Verenigde Arabische Emiraten en als het om rugby gaat denk je toch snel aan Nieuw Zeeland terwijl cricket wordt gedomineerd vanuit India. Maar het beste hardloopteam?

Nou, dat komt uit Nijmegen. Hoe dat zit én dat daar groot sponsornieuws is: dat lees je in deze editie van je favoriete (toch?!) sportmarketing-column.

Nijmegen?!

Om maar met de deur in huis te vallen: nee, dit team bestaat logischerwijs niet uit atleten die geboren zijn in Nijmegen. Net zo min dat Pogačar zijn wieg niet in de Emiraten stond. Wél is in de oudste stad van Nederland het managementbureau van Jos Hermens gevestigd. Jos is een voormalig Nederlands topatleet, die na zijn carrière de overstap maakte van de atletiekbaan naar het management. Hij richtte Global Sports Communication op en vanuit die rol begeleidde hij wereldtoppers als Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Sifan Hassan en Eliud Kipchoge.

Van idee naar een miljoenenbudget

Het was ook uit de koker van Hermens en zijn Global Sports Communication dat het idee ontstond om van de meest individuele sport van allemaal – hardlopen – een teamsport te maken. Een wereldwijde primeur die sinds 2017 mag rekenen op sponsors van de bovenste plank: NN, Nike, Abbott en denk ook aan INEOS dat betrokken was bij de nu al legendarische 1:59 Challenge (het lopen van de marathon onder de tot dan toe onmogelijk geachte grens van twee uur) met Eliud Kipchoge in Wenen. En met dit soort sponsors heb je het over miljoenen. Een budget voor iets dat eerst niet bestond: een hardloopteam.

En met de pet op van sportmarketeer: NN Running Team weet zo waar fans te binden. Van eigen (volop) verkochte merchandise tot pop-up stores in New York en van veel bekeken docu’s tot fan runs op zo’n beetje elk continent.

Nieuwe sponsors, nieuw hoofdstuk

En deze week maakt het team bekend dat ze er in zijn geslaagd nieuwe naamgevende partners te strikken. En daarmee te bewijzen dat het een blijvend concept is. Het team wordt omgedoopt tot dsm-firmenich Running Team en dat is inderdaad een merk dat ‘we’ natuurlijk kennen vanuit het wielrennen. Daarnaast sluit Huawei aan als Technology Partner en blijven NN en Nike tevens betrokken. Al met al kan er gerekend worden op nóg meer WK- en olympische medailles, wereldrecords en een nieuwe collectie aan overwinningen in de wereldwijde marathons.

Tijd voor andere teams

Met nieuwe sponsors en dus een bewezen concept, rest er nog één belangrijke uitdaging. Want als team wil je natuurlijk vooral andere teams verslaan. En die zijn er nog niet. De teamgenoten profiteren volop van elkaar, de gedeelde innovatie en presteren aantoon beter. Maar kunnen tijdens de wedstrijden alleen individuele atleten treffen. Dus... laten we even meedenken.

Red Bull is natuurlijk een inkopper. Het merk profileert zich volop in de sport, durft te innoveren en stapte recent ook in ‘die andere duursport’: wielrennen. Met Nederlandse roots zijn er natuurlijk al leuke opties te bedenken! Met focus op health zou Philips een interessante zijn. Heineken 0.0 dat met een team direct alle hardlopers wereldwijd aanspreekt? Misschien is het iets voor Unilever of juist dé kans voor Spotify om running te claimen? En een global Strava Running team is natuurlijk ook niet weg te denken..

En over Nijmegen gesproken: de atleten zijn er serieus vaak te vinden – bij Global Sports Communication op kantoor incl. overnachtingen – dus schaam je niet als je in het Nijmeegse er volledig uitgelopen wordt door een voorbij ‘vliegende’ hardloper.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.