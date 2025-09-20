Tienkamper Sven Roosen maakt na een moeilijke voorbereiding veel indruk op de WK in Tokio. Hij leverde zijn beste prestaties van dit seizoen en gaat voor het hoogst haalbare. "Wie weet wat ik nog uit de hoge hoed kan toveren."

Roosen bezet na drie onderdelen de zevende plaats op de tienkamp bij de WK in Tokio. De 24-jarige atleet uit Eindhoven leverde drie beste seizoenprestaties: 10,72 seconden op de 100 meter, 7,26 meter bij het verspringen en 13,94 meter bij het kogelstoten. De Amerikaan Kyle Garland leidt in de tussenstand.

Blessureleed

Roosen eindigde vorig jaar bij zijn olympische debuut in Parijs als vierde met een Nederlands record van 8607 punten. Kort na de Spelen raakte hij langdurig geblesseerd door een scheurtje in een kniepees. "De voorbereiding is niet ideaal geweest, maar ik ben heel blij dat ik weer fit ben en kan meedraaien met de wereldtop", zei hij na afloop van het kogelstoten. De tienkampers vervolgen hun wedstrijd later zaterdag met hoogspringen en de 400 meter.

"Ik mis een beetje wedstrijdritme en het fijne gevoel, dus het is nog geen 100 procent. Ik zal mijn verwachtingen een beetje moeten bijstellen, maar ik heb de eerste drie onderdelen stabiel gepresteerd, dus wie weet wat ik nog uit de hoge hoed kan toveren", zei Roosen. Hij is in ieder geval een belangrijke concurrent kwijt. De Canadees Damian Warner, de olympisch kampioen van Tokio 2021, meldde zich kort tevoren geblesseerd af.

Sofie Dokter

Sofie Dokter zakte na het vijfde onderdeel een plaatsje en staat nu vijfde in de zevenkamp. De 22-jarige meerkampster kwam bij het verspringen tot een afstand van 6,16. De Amerikaanse Taliyah Brooks sprong met 6,79 veel verder en passeerde Dokter in de tussenstand. Anna Hall uit de Verenigde Staten leidt nog steeds.

Dokter won dit voorjaar zilver op de vijfkamp bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. Ze werd vorig jaar zesde bij de Spelen van Parijs.