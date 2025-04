Nederlandse kogelstootster schrijft geschiedenis bij opening van buitenseizoen in China

De Nederlandse kogelstootster Jessica Schilder heeft voor het eerst in haar carrière een Diamond League-wedstrijd gewonnen. Nog belangrijker: dat deed ze met een Nederlands record.

De 26-jarige Schilder stootte naar een afstand van 20,47 meter en verbeterde daarmee haar eigen record uit 2024 met 14 centimeter. Tijdens de herstart van het buitenseizoen in Xiamen pakte Schilder in haar eerste worp al het record.

Europees kampioen

Vorige maand wierp ze ook al een Nederlands record op de EK indoor in Apeldoorn. In eigen land werd ze Europees kampioen indoor met een stoot van 20,69 meter. In China gooide ze verder dan de Amerikaanse tweevoudig wereldkampioene Chase Jackson én de olympisch kampioene van Tokio Gong Lijiao.

Unieke prestatie Menno Vloon

Een kleine groep Nederlanders reisde af naar China voor de herstart van het Diamond League-seizoen. Discuswerpster Jorinde van Klinken viel net buiten het podium, zij gooide de vierde afstand met een worp van 64,79 meter. De Amerikaanse Valarie Allman pakte de titel.

De Diamond League in China zorgde ook voor een persoonlijke prestatie van p olsstokhoogspringer Menno Vloon. De 30-jarige Nederlander pakte voor het eerst in zijn carrière een podiumplek in de Diamond League door als derde te eindigen met 5,82 meter. Wereldster Armand Duplantis, die afgelopen week nog tot sportman van het jaar gekroond werd, pakte (natuurlijk) de titel.

Sifan Hassan

De Diamond League is niet verplicht voor atleten en het is daarom gebruikelijk dat Europese atleten niet altijd de verre reizen richting Azië of Amerika maken. Topatleten als Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser zijn dan ook niet aanwezig in China.

Sifan Hassan is ook niet in China, maar met een goede reden. De olympisch kampioene op de marathon rent zondag de prestigieuze marathon van Londen. Naast Hassan doet ook de Nederlandse Abdi Nageeye mee aan de marathon bij de elitelopers. De tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam won in november ook nog de marathon van New York.