Olympisch kampioen worden, wat levert dat nou op? Soms bar weinig, stelt atlete Cathelijn Peeters. Ze was bij de Olympische Spelen van 2024 te Parijs onderdeel van de gouden Nederlandse gemengde estafetteploeg 4x400 meter.

Peeters liep niet mee in de finale, wel was ze een van de lopers tijdens de series. In totaal kregen er dus vijf landgenoten een gouden plak opgehangen op het olympisch podium. Maar veranderde haar leven sindsdien? Amper, en zeker niet in financiële zin.

"Mensen denken vaak dat je rijk bent als je de Spelen hebt gewonnen", vertelt Peeters tegen Trouw. Ze krijgt een beurs van de olympische bond NOC-NSF op basis van haar A-status. Dat bedrag is maximaal 30.063 euro bruto per jaar. Daarnaast krijgt ze cica 200 euro aan reiskosten per maand.

Papendal

En gezien ze zich niet heeft aangesloten bij het nationale trainingscentrum te Papendal, moet ze veel zaken zelf bekostigen. Scheepers legt uit: "Zij gaan op kosten van de Atletiekunie drie, vier weken op trainingsstage naar Zuid-Afrika, ik moet anderhalve week Portugal zelf betalen. Ongeacht mijn niveau. Ik zou het logischer vinden als de bond kijkt naar wie de medailles leveren en die atleten een budget geeft, zonder dat er gelet wordt op waar die sporters trainen."

Zelf woont en traint ze in Vught, waar ze het prima naar haar zin heeft. Ze is nooit gevraagd of ze naar Papendal wil verkassen, maar als dat wel gebeurt, zal ze waarschijnlijk weigeren. Ze sport niet om er stinkend rijk van te worden. Ook de gouden plak in Parijs leverde weinig op: de 30.000 euro moest worden verdeeld, daarna kwam de fiscus nog langs.

'Raar concept'

Maar toch: "Als sporter is het je taak om te presteren wanneer het moet, toch?", redeneert ze. "NOC-NSF rekent daar ook op af. Maar als je dan de Spelen wint en je werk dus goed doet, is er nauwelijks een beloning. Ik vind dat een raar concept."

Wel heeft ze een kledingsponsor, maar die overeenkomst kan ze niet optimaal verzilveren vanwege de regels van de bond. Bij toernooien mag ze niet de kleding van die sponsor dragen: "Dan moet ik het pakje van de Atletiekunie aan."