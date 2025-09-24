Met een enorme schreeuw vierde Jessica Schilder haar historische gouden medaille op de WK atletiek. In Tokio werd de topatlete de eerste Nederlandse ooit met de wereldtitel in het kogelstoten. Die scheeuw komt voort uit trauma, geeft ze nu ruiterlijk toe. Voor de oplossing van haar probleem dankt ze Max Verstappen.

De 26-jarige Schilder werd in een regenachtig Tokio voor het eerst wereldkampioen en dat is extra knap, gezien haar geschiedenis. Ze ontwikkelde een trauma door een nare valpartij op een natte baan in Madrid in februari 2023. "Ik heb er therapie voor gekregen, gewoon vervelend", is ze openhartig bij presentator Humberto Tan tijdens RTL Tonight. De video van de val wordt getoond en Schilder vertelt hoe het haar jaren parten heeft gespeeld.

'Ik durfde niet meer'

"Ik had geen controle meer en die angst heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer durfde te stoten op natte banen." De schreeuw 2,5 jaar later kwam voort uit dat trauma en ze had het nodig. Ze vroeg er zelfs toestemming voor aan haar trainer. "Deze medaille betekent overwinning op mezelf. Zeker ook omdat het weer nat was in Tokio, maar deze keer met goud ben thuisgekomen. Ik ben de eerste in Nederland. Ik droomde ervan, maar vooral van deelname aan het WK. Niet van het winnen van goud."

Max Verstappn

Niet alleen therapie hielp Schilder over haar trauma heen, ze heeft er ook veel aan gehad om naar Formule 1-coureur Max Verstappen te kijken. Ze heeft namelijk gebruikgemaakt van de tactiek in de raceklasse dat de banden gewisseld worden in nat weer. Dan worden de normaliter gladde banden ingewisseld voor regenbanden, met meer grip. Dat pastte ze ook toe met haar schoenen. Zo won ze in Tokio met haar 'natte schoenen' aan. "Klopt, ik heb regenschoenen, met meer profiel. In Tokio heb ik gekozen voor die grip, dus het heeft zeker geholpen."

'Dan maakt het niet meer uit'

Ze geeft toe dat het haar ook zekerheid bood op de baan in Tokio. "Je voelt het meteen als je er op loopt. Ik merk meteen dat ik grip heb. Dus dan maakt het niet meer uit dat het regent, want ik weet dat ik het dan kan."