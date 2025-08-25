Topatleet Niels Laros heeft een belangrijke keuze gemaakt voor de WK atletiek, die in september worden gehouden in Tokio. De 20-jarige specialist op de middellange afstand kwalificeerde zich voor drie verschillende disciplines. "Het is lekker dat ik die afstanden in het seizoen kan afwisselen."

Het Europees talent van het jaar zet in op de 1500 meter. Hij kent geen twijfels over zijn bedoelingen. "Ik heb door mijn overwinningen in de Diamond League laten zien dat ik met de besten van de wereld meekan, dus ik ga voor een medaille", zei de Oosterhouter tijdens een digitaal persmoment.

Goede herinneringen

De 1500 meter is de afstand die hem het beste ligt en waarop hij vorig jaar als 19-jarige op de zesde plaats eindigde in de olympische finale in Parijs. Laros heeft zich voor de WK in Tokio echter ook gekwalificeerd op de 800 en 5000 meter.

"Het is lekker dat ik die afstanden in het seizoen kan afwisselen. In mijn optiek moet je een goede 800 én een goede 5000 lopen om te kunnen excelleren op de 1500 meter. Dat vind ik nu de fijnste afstand en die ga ik lopen in Tokio."

Noorse grootheid

Of hij daar de Noorse grootheid Jakob Ingebrigtsen treft, is nog even afwachten. De meervoudig olympisch- en wereldkampioen op de middellange afstanden herstelt van een achillespeesblessure. "Maar er zijn nog meer snelle jongens op de lijst van concurrenten, dus ik heb niet alleen met hem af te rekenen", vertelt Laros.

Dat hij er goed voorstaat, beaamt Laros. Vooral zijn indrukwekkende zege afgelopen vrijdag op de 1500 meter bij de Diamond League in Brussel heeft hem veel vertrouwen gegeven. "Ik won in juli ook in Eugene, maar daar was de verbazing groter. Voor Brussel wist ik dat de vorm iets beter was en dat ik vooraan mee moest lopen. Dat ging vrij goed. Ik was wel verbaasd dat ik op het laatste stuk nog zo'n groot gat kon slaan met mijn tegenstanders. Het was een tactisch goede race met weinig foutjes."