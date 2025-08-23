Atletiektopper Niels Laros heeft een nieuwe zege geboekt. De 20-jarige Nederlander schreef op indrukwekkende wijze de 1500 meter op de Diamond League van Brussel op zijn naam. Dat levert een mooi bedrag aan prijzengeld op.

In aanloop van de WK atletiek in Tokio verkeert Laros in absolute topvorm. In juli won hij ook al de Engelse mijl (ongeveer 1,6 kilometer) bij de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene. Op de Memorial Van Damme was het opnieuw raak.

Laros liep naar een tijd van 3:30.58, zijn beste tijd van dit seizoen. Hij was bijna een seconde sneller dan de Keniaanse nummer twee Phanuel Koech. De Amerikaan Yared Nuguse pakte het brons. Op de WK die volgende maand in Tokio wordt gehouden kan Laros kiezen uit deelname aan de 800, 1500 en 5000 meter.

Prijzengeld Niels Laros in Brussel

De winst in Brussel levert Laros aardig wat centen op. Met het winnen van een meeting op de Diamond League verdient een atleet 10 duizend dollar ( 8.530,60 euro). Helaas koos de organisatie in Brussel er niet voor om de 1500 meter een Diamond+-discipline te maken, want dan had Laros het dubbele verdiend.

Nederlanders

Hoewel de Diamond League dicht bij huis was, sloegen grote Nederlandse atleten als Femke Bol en Lieke Klaver het event over. Jessica Schilder werd derde bij het kogelstoten, terwijl Samuel Chapple het brons pakte op de 800 meter. Zij verdienden ieder 4000 dollar ( 3.412,24 euro) voor hun prestatie.

Para-atlete Fleur Jong pakte de titel bij het verspringen. Ze kwam tot een afstand van 6,77 meter. De 29-jarige Jong is een echte alleskunner, want op de afgelopen NK atletiek liep ze nog een wereldrecord op de 100 meter.