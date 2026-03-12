Topatleet Liemarvin Bonevacia is in volle voorbereiding op de WK indoor van later deze maand in Polen. Met zijn 36 jaar is hij beslist geen jonkie meer, maar toch werkt de sprinter met veel vertrouwen toe naar het toernooi. Het is echter de vraag of Bonevacia er op de Olympische Spelen van 2028 ook nog bij is.

De altijd goedlachse Bonevacia is voor de zoveelste keer in voorbereiding op een WK. De 36-jarige atleet, die geboren is op Curaçao, hoopt later deze maand in Polen hoge ogen te gooien bij het WK indoor in Torun. Wel beseft hij dat de jaren steeds meer beginnen te tellen.

'Sta er goed voor'

Over de aankomende WK, en het daaropvolgende outdoor-seizoen, is Bonevacia positief gestemd. "Ik sta er goed voor, beter dan voor het NK", aldus de atleet in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik voel me echt goed in shape en ik heb er heel veel zin in om naar Torun te gaan."

Aan Polen heeft Bonevacia goede herinneringen. "We waren daar Europees kampioen met de 4x400." Samen met de Nederlandse estafetteploeg bij de mannen werd Bonevacia in 2021 Europees kampioen in Torun. "Het geeft me een goed gevoel om straks weer in dat stadion te zitten."

Hoofddoel

De rappe atleet kijkt uit naar de rest van het nog prille atletiekseizoen. "Ik heb heel veel zin in dit seizoen", aldus Bonevacia. "We gaan ook naar de World Tour Race in Botswana met de boys van de 4x4. En mijn hoofddoel is het Europese Kampioenschap. Dus ik ben heel hard aan het werk om mij daar individueel voor te plaatsen. En wanneer ik mezelf heb geplaatst, dan komen de andere doelen. Maar eerst stap voor stap."

Laatste seizoen?

Bonevacia is de laatste tijd erg goed, maar beseft dat de jaren voor hem inmiddels beginnen te tellen. Daarom kijkt hij niet veel verder dan de komende toernooien. "Nee, ik ben nog niet bezig met de Spelen in Los Angeles", vertelt hij daarover. "Dit is wel mijn laatste indoorseizoen, en 99 procent ook mijn laatste outdoorseizoen."

"Ik bekijk het stap voor stap", laat Bonevacia optekenen over zijn aanstaande pensioen. "Laten we eerst genieten van de mooie momenten van dit seizoen. En na het seizoen dan zeggen we: 'oké gaan we dit doen of dat doen?' Maar in Los Angeles ben ik wel 39. Ik ben nu 36 en word 37. Laten we het gewoon maar stap voor stap bekijken", besluit Bonevacia met een lach. De deur naar LA staat dus nog op een heel klein kiertje.