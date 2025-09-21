Lisanne de Witte is bij de WK atletiek in Tokio herkozen in de atletencommissie van de mondiale federatie World Athletics. De 33-jarige atlete begint aan een tweede termijn die duurt tot en met 2029, meldt de bond in een persbericht. De Witte bleek onder haar collega's razendpopulair.

De Witte kreeg van de vier nieuw gekozen en twee herkozen atleten de meeste stemmen, namelijk 1566. Op de 32-jarige Italiaanse 400 meter-loopster Gia Trevisan werd 1456 keer gestemd en daarmee was zij na de Nederlandse het populairst. Ook Andreas Almgren (Zweden), Lia Apostolovski (Slovenië), Thea LaFond (Dominica) en Anna Ryzhykova (Oekraïne) werden gekozen. Ryzhykova begint net als De Witte aan het tweede termijn in de atletencommissie.

Hoge opkomst

"Ik ben trots op de ongelooflijke opkomst bij de verkiezingen van de Atletencommissie. Dit jaar hebben meer dan 2000 atleten gestemd op hun vertegenwoordigers", aldus Dame Valerie Adams, voorzitter van de Atletencommissie.

"De recente veranderingen die door de Atletencommissie werden bepleit en door World Athletics werden doorgevoerd met betrekking tot de plaatsing van ons stembureau, de verlengde stemperiode en een hybride oplossing waarmee atleten tijdens de wereldkampioenschappen flexibeler kunnen stemmen, zijn zeer effectief gebleken. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van het team ter plaatse, dat heeft bijgedragen aan de soepele uitvoering van deze historische opkomst."



Vast onderdeel van estafetteteam

De Witte is ook de huidige voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiekunie. Ze behoort al jaren tot de Nederlandse top op de 400 meter en boekte internationale successen met de estafetteploeg op de 4x400 meter. De Noord-Hollandse maakte onder andere deel uit van de ploeg die in 2023 de wereldtitel veroverde in Boedapest en zilver won op de Olympische Spelen van Parijs.

Mogelijk komt De Witte op de slotdag van de WK ook nog in actie. Ze liep zaterdag in Tokio mee in de ploeg die zich kwalificeerde voor de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen. De Witte was daarin de slotloopster. De verwachting is echter dat Femke Bol in de eindstrijd haar plekje in zal nemen. Als Nederland een medaille wint, zal De Witte die ook in ontvangst mogen nemen door haar optreden in de voorronde.