Vanaf vandaag, 1 september 2025, moeten atleten van de wereldatletiekfederatie World Athletics (WA) een gentest ondergaan. Daarmee kunnen pakweg Femke Bol en Lieke Klaver aantonen dat ze een vrouw zijn. Doen ze het niet, of komen ze niet door de test, dan mogen ze niet deelnemen aan wedstrijden voor vrouwen.

De wereldwijde atletiekbond kwam tot dit besluit na aanbevelingen van de werkgroep Gender Diverse Atleten. Na een jaar onderzoek en vergaderen kwam de werkgroep met diverse suggesties. Dat leidde tot onder meer het besluit van WA dat atleten een eenmalige test moeten ondergaan voor het SRY-gen. Dat gen is een betrouwbare indicator voor het bepalen van het biologische geslacht.

"Bewijzen dat ik een vrouw ben"

De Belgische hordeloopster Paulien Couckuyt heeft de test al ondergaan. In augustus postte ze op Instagram een foto, waarop ze te zien is met een verband om haar bovenarm, nadat ze daar was geprikt voor een bloedtest. De gentest kan ook plaatsvinden op basis van wangslijmvlies. "Bewijzen dat ik een vrouw ben", schrijft ze erbij. Ze doet later in september mee aan de WK atletiek in Japan. Ze moest de test ondergaan om te mogen afreizen naar Japan.

Controverse

De test is bedoeld om de wedstrijden alleen toegankelijk te maken voor vrouwelijke atleten. Zo kunnen controverses als rond boksster Imane Khelif op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar zomer en de veelbesproken atlete Caster Semenya niet meer zomaar meer voorkomen.

SRY

SRY staat voor Sex-determining Region Y. "Alle atleten die in de vrouwencategorie willen deelnemen aan de wereldkampioenschappen, moeten een eenmalige test ondergaan voor het SRY-gen - een betrouwbare indicator voor het bepalen van het biologische geslacht. Dit moet worden uitgevoerd via een wangslijmvlies- of bloedtest, afhankelijk van wat het meest geschikt is", meldt World Athletics in een persbericht.

Sebastian Coe

Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, is blij met de nieuwe regel. "De filosofie die we bij World Athletics hoog in het vaandel hebben staan, is de bescherming en bevordering van de integriteit van de vrouwensport. Het is erg belangrijk in een sport die er permanent naar streeft meer vrouwen aan te trekken, dat ze een sport beoefenen met het geloof dat er geen biologisch glazen plafond is."

"De test om het biologische geslacht te bevestigen is een zeer belangrijke stap om dit te garanderen. We zeggen, op topniveau, dat je biologisch vrouw moet zijn om in de vrouwencategorie te mogen deelnemen. Het was voor mij en het bestuur van World Athletics altijd heel duidelijk dat gender biologie niet kan overtroeven."