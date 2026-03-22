Voor Sofie Dokter zijn de WK indoor atletiek een toernooi om nooit meer te vergeten. De 23-jarige won op de vijfkamp goud na een spannende ontknoping. Voor de Nederlandse levert dat niet alleen een iconische medaille, maar ook een flinke smak aan prijzengeld op.

Voor de WK indoor was namelijk een flinke zak aan prijzengeld vrijgemaakt. De top zes op elke discipline kon zich verheugen op duizenden euro's. Een zesde plaats was al goed voor 4000 dollar, een vijfde plaats voor 6000 dollar en de door sporters verguisde vierde plek leverde ook al 8000 dollar op.

Tienduizenden euro's voor Sofie Dokter

Dokter ging echter met veel meer geld naar huis. Wereldkampioenen krijgen namelijk 40.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 35.000 euro. De 23-jarige meerkampster is de enige Nederlandse die dit geldbedrag won aangezien ze ook voor de enige gouden medaille zorgde. Een flinke geldbonus dus voor Dokter, die haar grootste sportieve succes ooit boekte.

Ook andere Nederlandse medaillewinnaars kunnen een mooi zakcentje verwachten op de bankrekening. Nadine Visser bijvoorbeeld. Zij won zilver op de 60 meter horden. Goed voor 20.000 dollar, een slordige 17.500 euro.

En ook Lieke Klaver is weer flink wat geld rijker. Ze won 10.000 dollar (bijna 8.000 euro) door het brons op de 400 meter. De topatlete kreeg ook nog wat prijzengeld door het zilver op de 4x400 meter estafette. Dat geld moet ze uiteraard wel delen met de andere vrouwen die meehielpen aan het resultaat.

Vier medailles voor Nederland

Nederland won won éénmaal goud, tweemaal zilver en een keer brons. Met deze vier medailles eindigde TeamNL op de zevende plaats in de medaillespiegel. De Verenigde Staten wonnen met afstand de meeste plakken: achttien stuks.

Eén van de Nederlandse plakken was dus van Dokter. De Groningse was twee jaar geleden op de WK indoor al goed voor brons in Glasgow. Vorig jaar won ze in Apeldoorn zilver op de Europese kampioenschappen indoor. In 2024 deed ze mee aan de Olympische Spelen, maar dan op de zevenkamp. Daar werd ze zesde.