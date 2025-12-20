Polsstokfenomeen Armand Duplantis heeft weer een prachtig jaar gehad. Zo werd hij onder meer wereldkampioen in een wereldrecord. Ook blijft de Zweed jagen op muzikale hoogtepunten.

Eerder dit jaar bracht Duplantis onder zijn bijnaam Mondo zijn eerste single uit: Bop. Daarna volgde nog de track 4L. En die hang naar korte titels lijkt hij door te zetten, want op TikTok kondigt hij een derde nummer aan: Mans.

"Moet ik iemand vermoorden?"

In het fragment dat hij deelt blijkt het om een popnummer met invloeden van hiphop te gaan. "Heb je al een vent? Of moet ik iemand vermoorden?", zingt Mondo. "Ik zal elke cent geven die ik heb, want verdomme... Zoals jij lopen ze niet rond waar ik vandaan komt. Heb je plannen, moet je ergens zijn? Ik ben betoverd."

Desiré Inglander

Wie weet is het nummer een liefdesverklaring aan Desiré Inglander, zijn verloofde. Duplantis werd in november dit jaar 26 jaar oud. "Fijne verjaardag aan mijn persoon en aanstaande man", schreef Inglander in een bericht op Instagram. Daarbij had ze een aantal liefdevolle foto's toegevoegd, waarin het Zweedse model schittert in een lange witte jurk. Dat belooft veel goeds voor de bruiloft.

Producers

Mondo rolde per toeval de muziekwereld in. Bop kwam na een ongeplande ontmoeting tot stand. Tijdens het opnemen van reclamespotjes liep Duplantis het duo Emil Berg en Rasmus Wahlgren tegen het lijf. Zij timmeren al langere tijd aan de weg in de muziekwereld en zagen het wel zitten om met de topsporter samen te werken.

Wereldrecord

In september 2025 heeft de Zweed het wereldrecord polsstokhoogspringen opnieuw verbroken. De Zweed sprong bij het WK atletiek in Tokio over 6,30 meter. Het was de veertiende keer dat hij het wereldrecord verbeterde. Mondo werd met zijn sprong voor de derde keer wereldkampioen. Hij won ook twee keer goud op de Olympische Spelen bij het polsstokhoogspringen.

Duplantis had twee keer gemist voordat hij met zijn laatste poging 153.000 euro verdiende, waarvan 85.000 euro bestond uit een bonus voor het wereldrecord.