Bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun zijn alle ogen uiteraard weer gericht op Armand Duplantis. De Zweedse polsstokhoogspringer is al jarenlang alleenheerser en trotse bezitter van het wereldrecord. Toch moet hij op zijn hoede zijn.

Zijn Griekse rivaal Emmanouil Karalis, winnaar van brons op de Olympische Zomerspelen van 2024, daagt de wereldrecordhouder nadrukkelijk uit. "Ik ben gevaarlijk als ik plezier heb", zei hij op een persconferentie in de atletiekhal. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik voel me goed, geloof in mezelf, geloof in mijn vermogen om hoog te springen."

Karalis sprong onlangs op de Griekse kampioenschappen over 6,17 meter en hij liet daarmee zelfs Duplantis schrikken. De Zweed bracht kort daarna het wereldrecord op 6,31 meter. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niet een beetje heeft aangespoord", sprak Duplantis in aanloop naar de WK indoor, waar hij voor zijn vierde titel op rij gaat.

Duplantis ongekend fenomeen bij polsstokhoogspringen

De cijfers van Duplantis zijn ongeëvenaard; hij is 38 wedstrijden op rij ongeslagen en sprong in 79 wedstrijden over 6 meter. Er is hem al vaker gevraagd of 6,40 meter haalbaar is. "Het is eigenlijk niet iets waar ik me druk om maak. Ik ben nooit zo'n cijfermens geweest. Ik houd ervan om steeds weer te proberen de grenzen te verleggen."

Nederland op WK indooratletiek

De Zweed Duplantis zal een van de vele topatleten zijn die Torun aandoet. De Nederlandse ploeg gaat met 23 atleten naar Polen, van wie Lieke Klaver en Jessica Schilder de bekendste namen zijn. Vorig jaar deden slechts zes Nederlandse atleten mee aan de WK indoor in het Chinese Nanjing. Het accent lag toen op de EK indoor in Apeldoorn, waar de thuisploeg het landenklassement won met negen medailles (zeven keer goud en twee keer zilver).

Het jaar daarvoor waren er vijf medailles op de WK indoor in Glasgow en eindigde Oranje op de vierde plaats in het landenklassement. Femke Broeders-Bol was toen goed voor twee gouden medailles en een wereldrecord van 49,17 op de 400 meter. Broeders-Bol ontbreekt op de WK indoor in Torun. Ze heeft de overstap gemaakt naar de 800 meter en raakte onlangs geblesseerd.