De WK indooratletiek beginnen op vrijdag 20 maart 2026 en Nederland treedt met diverse topkandidaten voor medailles aan in Polen. Onder meer Lieke Klaver, Jessica Schilder, Nadine Visser, Samuel Chapple en Stefan Nillessen gaan op jacht naar plakken.

De grootste atletiekster die Nederland heeft is Femke Bol. De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden laat verstek gaan in Tolun. Ze heeft de overstap gemaakt naar de 800 meter en raakte onlangs geblesseerd. Daardoor slaat ze het hele indoorseizoen over.

TeamNL telt 23 atleten bij WK indooratletiek

De Nederlandse ploeg bestaat in totaal uit 23 atleten. Acht vrouwen en vijf mannen komen individueel in actie. De rest maakt deel uit van de estafetteploegen op de 4x400 meter. Lieke Klaver en Myrte van der Schoot lopen individueel de 400 meter, maar zijn ook opgenomen in de estafetteploegen. Nadine Visser behoort tot de kanshebbers voor een medaille op de 60 meter horden. Ze staat met een tijd van 7,78 seconden gedeeld tweede op de mondiale ranking van dit jaar.

Samuel Chapple staat met zijn Nederlands record van 3.32,68 op de 1500 meter in de top vijf van de wereld. Meerkampers Sofie Dokter en Jeff Tesselaar kregen een invitatie voor de WK. Dokter doet mee aan de vijfkamp en Tesselaar aan de zevenkamp.

Programma WK indooratletiek 2026

Vrijdag 20 maart

10.05 uur: 60 meter bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

10.20 uur: Series 60 meter voor mannen (met Taymir Burnet)

10.53 uur: Verspringen bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

11.08 uur: Series 400 meter voor vrouwen (met Lieke Klaver en Myrte van der Schoot)

11.39 uur: Finale hoogspringen voor vrouwen

12.01 uur: Series 400 meter voor mannen

12.51 uur: Series 800 meter voor vrouwen

12.57 uur: Kogelstoten bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

13.26 uur: Series 800 meter voor mannen (met Ryan Clarke)



18.10 uur: Finale kogelstoten voor vrouwen (met Jessica Schilder en Jorinde van Klinken)

18.16 uur: Hoogspringen bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

18.22 uur: Series 1.500 meter voor vrouwen

18.54 uur: Series 1.500 meter voor mannen (met Samuel Chapple en Stefan Nillessen)

19.35 uur: Finale hink-stap-springen voor mannen

19.42 uur: Halve finales 400 meter voor vrouwen (mogelijk met Lieke Klaver en Myrte van der Schoot)

20.16 uur: Halve finales 60 meter voor mannen (mogelijk met Taymir Burnet)

20.44 uur: Halve finales 400 meter voor mannen

21.22 uur: Finale 60 meter voor mannen (mogelijk met Taymir Burnet)

Zaterdag 21 maart



10.05 uur: 60 meter horden bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

10.20 uur: Series 60 meter horden voor mannen

11.05 uur: Series 60 meter voor vrouwen (met Minke Bisschops)

11.10 uur: Polsstokhoogspringen bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

12.00 uur: Finale 4x400 meter gemengd (met Nederland)

12.15 uur: Finale hoogspringen voor mannen

12.22 uur: Halve finales 800 meter voor vrouwen

13.08 uur: Halve finales 800 meter voor mannen (mogelijk met Ryan Clarke)



18.25 uur: Finale polsstokhoogspringen voor mannen (met Menno Vloon en Armand Duplantis)

18.34 uur: Finale 400 meter voor mannen

18.52 uur: 1.000 meter bij zevenkamp voor mannen (met Jeff Tesselaar)

19.04 uur: Finale 3.000 meter voor vrouwen

19.22 uur: Finale 3.000 meter voor mannen

19.38 uur: Finale hink-stap-springen voor vrouwen

19.48 uur: Halve finales 60 meter horden voor mannen

20.14 uur: Halve finales 60 meter voor vrouwen (mogelijk met Minke Bisschops)

20.40 uur: Finale 400 meter voor vrouwen (mogelijk met Lieke Klaver en Myrte van der Schoot)

21.02 uur: Finale 60 meter horden voor mannen

21.20 uur: Finale 60 meter voor vrouwen (mogelijk met Minke Bisschops)

Zondag 22 maart



10.05 uur: 60 meter horden bij vijfkamp voor vrouwen (met Sofie Dokter)

10.20 uur: Finale verspringen voor vrouwen

10.43 uur: Hoogspringen bij vijfkamp voor vrouwen (met Sofie Dokter)

10.48 uur: Series 4x400 meter voor mannen (met Nederland)

11.30 uur: Finale kogelstoten voor mannen

12.05 uur: Series 4x400 meter voor vrouwen (met Nederland)

12.55 uur: Series 60 meter horden voor vrouwen

13.21 uur: Kogelstoten bij vijfkamp voor vrouwen (met Sofie Dokter)



17.40 uur: Verspringen bij vijfkamp voor vrouwen (met Sofie Dokter)

17.55 uur: Finale polsstokhoogspringen voor vrouwen

18.38 uur: Finale 1.500 meter voor mannen (mogelijk met Samuel Chapple en Stefan Nillessen)

18.52 uur: Halve finales 60 meter horden voor vrouwen (met Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim)

19.12 uur: Finale verspringen voor mannen

19.22 uur: Finale 1.500 meter voor vrouwen

19.38 uur: Finale 800 meter voor mannen (mogelijk met Ryan Clarke)

19.53 uur: Finale 800 meter voor vrouwen

20.03 uur: 800 meter bij vijfkamp voor vrouwen (met Sofie Dokter)

20.13 uur: Finale 60 meter horden voor vrouwen (mogelijk met Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim)

20.26 uur: Finale 4x400 meter voor mannen (mogelijk met Nederland)

20.47 uur: Finale 4x400 meter voor vrouwen (mogelijk met Nederland)

Estafetteteams

Door de absentie van Bol zien de Nederlandse estafetteteams op de 4x400 meter er tijdens de WK indooratletiek heel anders uit. Ook vaste lopers Cathelijn Peeters en Isaya Klein Ikkink zijn door blessures afwezig. Jonas Phijffers, die onlangs een nationaal indoorrecord liep op de 400 meter, koos voor een andere indeling van zijn seizoen en ontbreekt daardoor op de WK van 20 tot en met 22 maart.

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Lieke Klaver, Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg, Nina Franke, Elisabeth Paulina en Madelief van Leur. Bij de mannen zijn Tony van Diepen, Keenan Blake, Eugene Omalla, Max van der Lugt en Liemarvin Bonevacia geselecteerd.

WK indoor 2025

Vorig jaar deden slechts zes Nederlandse atleten mee aan de WK indoor in het Chinese Nanjing. Het accent lag toen op de EK indoor in Apeldoorn, waar de thuisploeg het landenklassement won met negen medailles (zeven keer goud en twee keer zilver).

Het jaar daarvoor waren er vijf medailles op de WK indoor in Glasgow en eindigde Oranje op de vierde plaats in het landenklassement. Bol as toen goed voor twee gouden medailles en een wereldrecord van 49,17 op de 400 meter.