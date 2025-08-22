Een opvallend verhaal uit de atletiekwereld. Daar stond een drievoudig olympisch kampioene lijnrechter tegenover naar atletiekbond. De Belgische Nafi Thiam en de Belgische bond waren het lange tijd niet eens en dat had bijna enorme gevolgen voor het WK atletiek in Tokio.

Lange tijd was het namelijk nog maar de vraag of de tweevoudig wereldkampioene überhaupt haar titel zou verdedigen in Japan. De zevenkampster weigerde een gedragscode van de federatie te tekenen, wat verplicht is om aan de WK mee te doen.

De Belgische atletiekbond laat weten Thiam alsnog toe te laten aan de wereldkampioenschappen die van 13 tot en met 21 september gehouden worden. Belgian Athletics kwalificatie: "Zonder dat zij aanvaardt de gedragscode te ondertekenen, zoals alle andere atleten het nochtans wel hebben gedaan en het ook de gangbare praktijk is bij buitenlandse federaties".

Sponsorlogo's

In de gedragscode staan belangrijke regels beschreven hoe atleten zich moeten gedragen tijden grote kampioenschappen. Die regels omvatten ook bepaalde regels over sponsors en officiële uitrusting. Juist daar gaat het mis bij Thiam, die inmiddels een icoon van de sport is geworden en uittorent bovenuit de rest van de Belgische atleten.

Grote boete

De Belgische superster zou eigen sponsorlogo's moeten verbergen om de sponsors van de Belgische atletiekfederatie te tonen. Dit weigert Thiam en dat kan haar een boete tot wel 20.000 euro opleveren. Sportmerk Asics en verzekeraar Allianz zijn de sponsors van de atletiekfederatie, terwijl Thiam zelf eigen sponsors Nike en AXA in the picture brengt. Daarnaast zou er ook onenigheid zijn over portretrechten.

Toch mag Thiam meedoen aan de WK atletiek. In een persbericht laat de bond weten 'een einde hebben gemaakt aan de, nochtans erg constructieve, gesprekken'. Belgian Athletics laat weten de situatie te betreuren en 'akte te nemen' van het niet tekenen van de gedragscode. Verder schrijft de bond dat Thiam 'net als alle andere atleten zal beschikken over een volledige en performante uitrusting'.

Diamond League

Voor de WK maken de Belgische (en Nederlandse) atleten zich klaar voor een belangrijk toernooi dichter bij huis. Dit weekend wordt de Memorial Van Damme gehouden, een Diamond Leaguewedstrijd in Brussel. Nederlanders Jessica Schilder (kogelstoten) en Niels Laros (1500 meter) zijn voor Nederland aanwezig.