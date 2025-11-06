Jorinde van Klinken heeft indruk gemaakt op haar fans en collega's. De Nederlandse topatlete deelt op Instagram beeld van een fotoshoot en dat levert liefdevolle reacties op. Van Klinken zorgde na de WK atletiek nog voor een grote discussie over een 'schandalige situatie'.

Van Klinken heeft zich laten vastleggen door professionel fotograaf Helena Vegter. Het resultaat heeft tot veel positive reacties geleid op Instagram. De volgers van de 25-jarige discuswerpster en kogelstootster zijn onder de indruk. "Heel mooi", klinkt het in de reacties.

De topatlete, die op de WK in Tokio nog zilver pakte als eerste Nederlandse vrouw ooit, staat met de discus op de foto. "Een krachtshoot", zegt Van Klinken erover. "Prachtige foto", reageert iemand. "Ben een beetje verliefd." Onder meer collega's Nadine Visser, Fleur Jong en Anouk Vetter reageren met een hartje.

Discussie

Van Klinken zorgde na de WK nog voor een discussie in de sportwereld. Ze vertelde bij de NOS openhartig over haar problemen met sponsoren. Omdat zij niet aan het klassieke schoonheidsideaal voldoet krijgt de zilveren medaillewinnares ondanks haar topprestaties minder deals dan andere atleten, zo legde ze uit.

"Ik denk dat als je er bijvoorbeeld uitziet als een poppetje, dat je dan eigenlijk je (sponsor)contract zo goed als binnen hebt", aldus Van Klinken."Ik denk dat als ik er net iets anders uitzag, dat de prestaties dan niet eens boeiden. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg schandalig is."

Er werd vervolgens veel over het thema gesproken, ook door schaatsicoon Erben Wennemars. Die nam het voor de atlete op. "Alle grote sportmerken moeten een keertje ingrijpen. Ze moeten niet alleen maar zeggen dat ze inclusief zijn. Ik gun haar een heel groot sponsorcontract", zei hij bij RTL Tonight.

Diversiteit

Van Klinken is op sociale media heel open over haar struggles in haar topsportcarrière. Zo vindt ze het ook lastig om zich te beperken tot twee onderdelen in de atletiek. Juist de diversiteit in die sport spreekt haar zo aan. Eerder deze week liet ze dan ook zien dat ze aan het verspringen was op een training. "Ik vind twee onderdelen amper genoeg." Ze zou dan ook nooit stoppen met kogelstoten, ondanks de meningen van anderen.

"Het heeft mentale voordelen voor mij om verschillende disciplines te trainen. Maar die diversiteit helpt me ook om sterker te worden als atlete, met meer snelheid, sprongkracht, controle en ritme", legt ze uit.