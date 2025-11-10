Feest in huize Alica Schmidt, want de populaire, Duitse atlete werd zaterdag 27 jaar. Ze heeft een prachtige dag gehad en noemt haar belevenissen zelfs 'magisch'.

Schmidt, die onder meer zilver won bij het EK onder 20 jaar met de Duitse estafetteploeg (4x400 in 2017), bezocht een concert. En niet zomaar eentje. "We gingen naar Hans Zimmer en het was absoluut magisch", schrijft ze op haar socials.

Zimmer is een Duitse filmcomponist. Hij schreef muziek voor blockbusters als The Lion King, Gladiator, Pearl Harbor en Pirates of the Caribbean.

'Zo episch!'

Veel mensen kennen de muziek van Zimmer, of hebben het in elk geval in de bioscoop of op tv gehoord, zonder dat ze weten dat de Duitse componist erachter zit. Bij Schmidt ligt het anders: ze is zich bewust van wat Zimmer allemaal op zijn cv heeft. "Ik hou van zijn stukken", schrijft Schmidt, die in Duitse media weleens 'de knapste atlete ter wereld' wordt genoemd. "Ze zijn zo episch!"

Ze blijkt met name dol te zijn op de soundtrack die Zimmer componeerde voor de film Inception. "Daar luister ik tijdens bijna elke training naar", meldt ze. "En ook voor elke wedstrijd. Nu ik hem dat stuk live heb horen spelen, was het als een droom die uitkomt. Het was de mooiste verrassing ooit die ik kon krijgen voor mijn verjaardag". Daarachter plakte ze een emoticon met ontroerde oogjes.

800 meter

Schmidt heeft net als Femke Bol besloten om de focus te verleggen van de 400 meter naar de 800 meter. "Dit seizoen heeft me echt getest", schreef ze eerder op haar socials.

"Lastige races en veel lessen geleerd. Ook ben ik veel gegroeid. Het was niet het seizoen waarop ik hoopte, maar het was zeker wel het seizoen dat ik nodig had. Helaas heb ik vlak voor het Duits kampioenschap Covid gekregen. Daardoor kon ik niet op en top presteren. Dat was erg frustrerend."

2026

Bij dat Duitse kampioenschap trachtte Schmidt zich te plaatsen voor de 800 meter op de WK atletiek. Dat mislukte. "Ik moet leren hoe ik de 800 meter moet aanpakken", is haar voornemen. "Ik hoop weer 100 procent fit te zijn en nog een paar wedstrijden te rennen voordat de blik op 2026 gaat."