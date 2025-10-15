De Nederlandse topatlete Femke Bol beleefde woensdag een bijzonder moment. Ze mocht in haar woonplaats Amersfoort de nieuwe naam van de sporthal aldaar onthullen. Natuurlijk draagt die nu haar naam: Femke Bol hal. Haar vader pakte ook nog even een hoofdrol, waar Bol zelf om moest lachen.

De Nederlandse topatlete won al alles wat er te winnen viel en is uitgegroeid tot een wereldberoemde sporter. Maar is haar roots nog altijd niet vergeten en keert nog regelmatig terug in Amersfoort. Nu dus voor een bijzonder moment. "Ik vind dit heel bijzonder. Ik heb in de oude hal gesport. Het is een grote eer voor mij", zegt ze bij de onthulling van de nieuwe naam van de sporthal tegen RTV Utrecht. In Amersfoort is ze door haar enorme successen inmiddels ook al ereburger.

'Natuurlijk wil papa ook nog een foto'

Het decor van de sporthal is voorzien van veel beeltenissen van Bol tijdens haar gouden races. "Het is raar om jezelf zo te zien", zegt de wereldkampioene als ze moet poseren voor diverse fotografen bij foto's van zichzelf. Haar ouders zijn er natuurlijk ook bij en leggen de taferelen zelf ook vast. "Natuurlijk wil papa ook nog een foto", lacht Bol terwijl haar vader ook met zijn camera naar voren stapt. "Het is leuk om de hal eindelijk in het echt te zien. Hij is heel mooi geworden. En met alle deze enthousiaste kinderen erbij maakt het een hele mooie dag."

'Normaal zie je haar alleen op tv'

De enorme aantallen kinderen die waren toegestroomd, maakten van de gelegenheid gebruik om door een nooddeur op handtekeningen- en fotojacht te gaan bij de Amersfoortse wereldster. "Dit is heel vet", zegt een van de kinderen. "Normaal zie je haar alleen op tv. Nu zie ik haar hier naast mijn school. Dat is helemaal gek." Een andere leerling is ook dolgelukkig bij het aanblik van Bol. "Nee, haar zie je zeker niet elke dag. En dat ik ook nog een foto en handtekening van haar heb dat vind ik heel bijzonder."

Vader Femke Bol

De vader van Bol overwon voor de recente WK atletiek zijn vliegangst en kon zo voor het eerst bij zijn dochter zijn tijdens internationale wedstrijden aan de andere kant van de wereld.