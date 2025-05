Topatlete Femke Bol wil voorbeeld zijn voor jonge meiden: 'Ik ben ook niet perfect'

Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar vriend om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 24-jarige topatlete uit Amersfoort die Nederland aan het eerste goud op de EK indoor hielp.