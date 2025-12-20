Topatlete Lieke Klaver ging zaterdag min of meer undercover naar de training. De regerend Europees indoorkampioene op de 400 meter had haar uiterlijk zo veranderd, dat ze de verwachting had dat niemand haar zou herkennen.

In enkele story's op Instagram schetst Klaver een beeld van haar zaterdagmorgen. Het begint met een potje hardlopen op de loopband, met een soort masker op haar hoofd, dat is verbonden met apparaten die van alles meten. Daarna begeeft ze zich naar de atletiekbaan, die door de dikke mistlaag amper zichtbaar is.

'Ze zullen me nu niet herkennen'

Ook laat ze een foto zien van haar nieuwe kapsel. Klaver is getooid met blonde krullen. Meestal draagt ze haar haren stijl en naar achteren gebonden. Ook is er een tevreden lach te zien op haar gezicht. "De mensen die ik zag bij de training deze ochtend zullen me zeker weten nu niet herkennen", schrijft de 27-jarige Klaver.

Ze deelt daarnaast een post van Atletiekunie, waarin wordt aangekondigd welke toppers deelnemen aan de NK indoor. Die worden gehouden van 28 februari tot en met 1 maart 2026. Klaver zal dan aantreden op de 400 meter.

Het jaar 2025 van Lieke Klaver

2025 was een jaar met hoogtepunten maar helaas ook een flink dieptepunt voor Klaver. Ze won de titel op de 400 meter bij de EK indoor en werd wereldkampioen estafette met het Nederlandse team. Maar het wilde niet lukken bij de 400 meter outdoor bij de WK atletiek.

In de halve finale van de 400 meter kwam ze stevig tekort en wist ze zich niet voor de finale te plaatsen. "Het ging effe niet vandaag", zei ze daarover. "Het is heel raar om niet te pieken dit seizoen. Ik stagneer op tijden van 50,10 en 50,20 en dat kan niet. Daar heb ik niet 365 dagen van het jaar voor getraind." Klaver had zo gauw geen verklaring. "Ik voel aan alles dat ik heel scherp ben. Het vuurtje brandt, maar het komt er niet uit en ik weet niet waarom."

De 27-jarige atlete uit Enkhuizen vertelde dat ze 'opstartproblemen' had in het outdoorseizoen. "De trainingen gingen goed, maar ik had wat moeite om in de wedstrijdfocus te komen. Ik heb mezelf alle geduld gegeven om dat terug te vinden en ik voel me ook gewoon goed."