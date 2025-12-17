Lieke Klaver kent een bijzonder druk leven als topatlete, maar heeft zo nu en dan tijd over om wat andere leuke dingen te doen. Daarom straalt ze dit jaar op de cover van een wintermagezine, waar ze ook ingaat op wat plannen voor volgend jaar en de kerstdagen. Want die zijn voor haar en haar collega's anders dan voor de doorsnee Nederlander.

De 27-jarige Klaver won de afgelopen jaren verschillende medailles op onder meer WK's en de Olympische Spelen, maar dat succes heeft ook een prijs. Ze is bijzonder veel op pad om alles uit haar carrière te halen. Zelfs in december, wanneer er geen wedstrijden zijn, is ze in het buitenland. De voorbije periode trainde ze in Zuid-Afrika om topfit te blijven.

Op Instagram kondigde ze deze woensdag al aan dat het tijd is om terug te keren naar Nederland. Daar blijft ze voorlopig ook even, want ze viert binnen onze landsgrenzen dit jaar kerst. "Ik ben altijd op reis en nu wil ik thuis zijn", vertelt ze in de nieuwste Valk Winter Magazine. De atlete schittert op de cover van het blad van de bekende hotelketen en laat wat meer los over haar plannen voor volgend jaar.

Sportief gezien wordt het wederom een druk jaar voor de vrouw veelvuldig schittert op de 400 meter en de 4x400 meter estafette. "WK indoor, WK estafette, Ultimate Games en heel hard rennen", zo somt ze haar atletiekplannen voor volgend jaar op. En ook over de goede voornemens heeft ze wel een idee. "Ik wil meer slapen."

Eén dag vrij met kerst

Dat ze vrij is met kerst, dat is geen gegeven. Vorig jaar was ze in het buitenland en ook dit jaar is het niet zo dat Klaver drie dagen lang kan tafelen. Ze is alleen op eerste kerstdag vrij, verder is het gewoon trainen geblazen. "Ik ga even naar mijn moeder, en met mijn vader vieren we kerst op een willekeurige doordeweekse dag. Ik hou ervan om kerst op de bank te vieren: geen sociale verplichtingen en lekker kerstfilms kijken."

Kerst in Zuid-Afrika

De voorbije periode vertoefde Klaver voor trainingen in Zuid-Afrika. In dat land vierde ze overigens ook al eens kerst, want de oom en tante van Klaver wonen daar. Toen zorgde haar oom er wel voor dat ze gewoon keihard bleef trainen. "Mijn oom weet veel van sport en heeft er een goede kijk op. We hebben in de wildernis zelf ons parcours uitgestippeld, en hij heeft twee weken lang mijn tijden geklopt en mij geholpen."