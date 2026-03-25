Voor Lieke Klaver stonden de voorbije weken in het teken van de WK Indoor. Op het atletiektoernooi boekte de topatlete grote successen. Ze won brons op de 400 meter en pakte met de estafettevrouwen zilver op de 4x400 meter. Dat moest natuurlijk gevierd worden en dat deed Klaver met een bijzonder uitje in Amsterdam.

Ze bezocht in de Ziggo Dome namelijk een concert, zo deelde ze via haar sociale media. Klaver was niet alleen, want ook de bekende ex-topatlete Laura de Witte was mee. "Op pad met een van de favorieten", schrijft de winnares van zilver en brons op de WK atletiek dan ook bij een filmpje waarbij beiden op de roltrap staan. Die trap leidde uiteindelijk naar het podium van de Ziggo Dome, het grootste poppodium van ons land.

Daar trad namelijk de artiest Givêon op. Dat is een Amerikaanse R&B-zanger en hij valt behooriljk in de smaak bij Klaver en De Witte. Eerstgenoemde deelde een kort fragment van het optreden van de Amerikaan. "Doen alsof ik een gebroken hart heb voor anderhalf uur", aldus Klaver. In het dagelijks leven is dat absoluut niet het geval, want de topatlete is al jarenlang samen met collega Terrence Agard.

Hilariteit bij toegift

Door het drukke leven als topsporter kunnen atleten als Klaver niet al te vaak zulke uitstapjes doen. Dat zorgde aan het eind van het optreden nog voor een vermakelijk tafereel. De Witte en Klaver dachten dat de laatste noot gespeeld was, maar waren even vergeten dat een toegift gebruikelijk is bij zulke concerten. De twee moesten daarom nog een sprintje trekken om een van de laatste nummers, nota bene hun favoriet, bij te wonen. Laat dat harde rennen nou ook hun vakgebied zijn. "Wanneer je dacht dat het concert voorbij was, maar hij in plaats daarvan zijn beste nummer speelt", schrijft De WItte. Op de achtergrond is een heel hard lachende Klaver te horen.

Zilver en brons

Overigens is Klaver alweer het land uit. Woensdagmiddag deelde ze beelden van een uitstapje in het Belgische Antwerpen. Daar zit ze in een van de betere koffiezaken. Het is de beloning voor een uitstekend WK, want daar won ze afgelopen weekend twee medailles. Op de 400 meter won ze individueel brons, op de 4x400 meter greep ze met haar vrouwelijke collega's een zilveren plak. In totaal pakte Nederland vier medailles: één goud (Sofie Dokter), twee zilver (Klaver en Nadine Visser) en dus het brons van de estafette.

De Witte stopte afgelopen zomer met topsport. Zij verloor de periode daarvoor het plezier in de atletiek. De Witte is tweevoudig olympiër (2016 en 2021), maar miste de Spelen van Parijs. IN augustus liep ze de NK atletiek in Hengelo en dat was haar laatste optreden als topsporter.