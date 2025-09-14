Lieke Klaver heeft op het WK atletiek in Tokio indruk gemaakt. De 26-jarige Nederlandse plaatste zich overtuigend voor de halve finales van de 400 meter met een winnende tijd van 50,32 seconden. Voor Klaver is het een sterk vervolg van haar toernooi, terwijl de Nederlandse mannen op hetzelfde nummer al in de series strandden.

Klaver liet in haar serie niets aan het toeval over. Vanaf de start zat ze voorin en halverwege had ze de race al onder controle. Uiteindelijk kwam ze met een ruime voorsprong over de streep in 50,32 seconden, ruim een halve seconde sneller dan de nummer twee. "Ja, het ging wel lekker", zei ze na afloop tevreden bij de NOS.

'Ik word beter zodra ik moe ben'

Later legde ze uit hoe ze haar race had opgebouwd. "Ik word beter zodra ik moe ben, dan ga ik minder nadenken. Ik had twee dingen voor mezelf: doen alsof ik een stokje in mijn handen had en in de tweede bocht grotere passen maken. Dat deed ik nu goed."

De halve finales van de 400 meter staan maandag op het programma. Daarin kan Klaver haar doel bereiken: voor de derde keer de eindstrijd halen op een WK. Haar beste prestatie op een WK is een vierde plek in Eugene in 2022. Op de Olympische Spelen van Parijs strandde ze vorig jaar nog in de halve finales.

Rivaal van Femke Bol maakt favorietenrol waar

Voor Eveline Saalberg en Myrthe van der Schoot eindigde het toernooi op de 400 meter in de series. Saalberg klokte 51,73 en werd zesde in haar heat, terwijl Van der Schoot niet verder kwam dan een zevende plaats. Daarmee is Klaver de enige Nederlandse die door mag naar de halve finales.

Opvallend was ook de aanwezigheid van Sydney McLaughlin-Levrone op de 400 meter. De Amerikaanse, normaal gesproken de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden, koos dit WK voor de vlakke 400 meter en maakte meteen indruk. Ze won haar serie met overmacht en bevestigde zo haar favorietenstatus voor de eindzege.

Nederlandse mannen snel klaar

Voor de Nederlandse mannen verliep de 400 meter een stuk teleurstellender. Jonas Phijffers, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink strandden allemaal al in de series. Phijffers liep 46,26 seconden en was snoeihard voor zichzelf: "Deze tijd kán helemaal niet. Zo langzaam heb ik al heel lang niet gelopen. Maar ik had helemaal niets in mijn benen."

Ook Omalla en Klein Ikkink kwamen niet in de buurt van hun beste niveau. Beide Nederlanders eindigden achteraan in hun series en maakten geen moment aanspraak op een plek in de halve finales. Klaver na haar race dat de mannen het niet hadden gered. "Niet? Ze zijn sterk, maar het is niet niks zo’n toernooi lopen", reageerde ze bij de NOS.

Vertrouwen na relay-zilver

Voor Klaver verloopt het WK tot nu toe een stuk succesvoller. Samen met onder meer Femke Bol pakte ze zaterdag al zilver in de gemengde estafette. Dat resultaat gaf TeamNL een vliegende start en zorgt voor extra vertrouwen richting de individuele nummers.

Voorbereiding als wapen

Klaver laat niets aan het toeval over. Met een strak voedingsschema, afgestemd op haar trainingen en zelfs hormonale schommelingen, weet ze precies wat haar lichaam nodig heeft. Voor en na races gebruikt ze hulpmiddelen als cafeïne, beta-alanine en een wheyshake voor herstel. Het zijn details die haar 'strategisch wapen' vormen en bijdragen aan de indruk die ze in Tokio maakt.