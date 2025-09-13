Lieke Klaver hoopt hoge ogen te gooien op de WK atletiek in Tokio. Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal. De topatlete onthult haar geheimen om maximaal te presteren met behulp van een 'strategisch wapen'.

Klaver heeft een druk programma in Tokio. Ze loopt zaterdag al de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. Later komt ze nog in actie op de 400 meter, 4x100m en 4x400m estafette. Haar drukke schema vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en daar hoort ook een voedingsschema bij.

In de rubriek Runbites van Hardloopnetwerk.nl laat ze weten dat ze 24 uur per dag bezig is met ‘functioneel eten’. Haar voedingsschema is een 'strategisch wapen'. Ze past haar maaltijden en supplementen volledig aan op wat haar lichaam op dat moment nodig heeft.

“Samen met mijn diëtist maak ik een dagplanning waarin precies staat wat en hoe laat ik eet", legt Klaver uit. "Zo weet ik precies wanneer ik moet eten en wordt dit afgestemd op mijn wedstrijd, die vaak pas laat in de avond is.”

Functioneel eten is meer dan gezond eten. "Het is alleen dàt eten dat je nodig hebt: de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten, niet meer, niet minder." Dat is ook afhankelijk van de trainingen op een dag.

Hormonale schommelingen

Klaver houdt ook rekening met haar menstruatiecyclus en hormonale schommelingen. Tijdens haar menstruatie is ze wat minder streng voor zichzelf. “Als ik ongesteld ben, mag ik van mezelf iets ongezonder eten. Dan heb ik meer zin in suiker.” Die eerlijkheid en zelfkennis maken het schema niet strakker, maar juist duurzamer.

Extra concentratiemiddel

Vlak voor de wedstrijd neemt Klaver nog een extra middel voor de optimale prestatie. “Voorafgaand aan wedstrijden neem ik altijd cafeïne. Dit helpt mijn concentratie en alertheid. In de periode daarvoor zorg ik ook dat ik beta-alanine ‘laad’. En na de race neem ik mijn wheyshake met aardbeiensmaak, om snel herstel van mijn spieren te ondersteunen.”