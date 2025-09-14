Nadine Visser en Anne Luijten hebben zondag voor Nederlandse hoogtepunten gezorgd op het WK atletiek in Tokio. Visser stormde met overtuiging naar de halve finales van de 100 meter horden, terwijl Luijten zich knap staande hield in een loodzware marathon.

Visser liet er in de series van de 100 meter horden geen gras over groeien. De 30-jarige Noord-Hollandse pakte direct de leiding en finishte met ruime voorsprong als eerste in haar heat. Haar tijd van 12,48 was meer dan genoeg om door te stoten naar de halve finales van maandagmiddag. "Het was een prima race", stelde ze na afloop. "Maar ik weet dat het nog harder kan."

Dat laatste bewees ze eerder dit seizoen al. In de Diamond League van Chorzów scherpte ze haar Nederlands record aan tot 12,28, op dit moment de zesde tijd van het jaar wereldwijd. Daarmee geldt Visser als een van de serieuze kanshebbers voor een WK-medaille, een prijs die nog ontbreekt op haar palmares.

Visser jaagt op eerste WK-medaille

Visser stond in haar carrière al meerdere keren in de finale van een groot toernooi, maar greep telkens net naast het podium. Op de Olympische Spelen in Parijs eindigde ze als vierde, in 2019 werd ze zesde op het WK in Doha. In Tokio hoopt ze eindelijk die felbegeerde individuele mondiale medaille te veroveren.

Ze is niet de enige Nederlandse in de halve finales. Ook Maayke Tjin A-Lim wist zich te plaatsen door in haar serie als derde te finishen in 12,71. Voor haar zou een finaleplaats een stunt zijn, terwijl Visser zich mag meten met de wereldtop. De Jamaicaanse titelverdedigster Danielle Williams was met 12,40 de snelste in de series.

Luijten sterkste Europese in slopende marathon

Waar Visser haar serie moeiteloos won, moest Luijten diep gaan in de marathon. De 31-jarige Nederlandse eindigde als 17e in 2.32,27 en was daarmee de beste Europese loopster achter de Afrikaanse kopgroep. Marcella Herzog, de andere Nederlandse, werd veertigste in 2.39,57.

De omstandigheden in Tokio waren extreem zwaar. Al vroeg in de ochtend liep de temperatuur richting de 30 graden, met een bijzonder hoge luchtvochtigheid. Daarom werd de start van de marathon vervroegd naar 07.30 uur lokale tijd. Luijten hield het hoofd koel met een uitgekiende strategie: "Ik pakte alles wat er te pakken viel bij de waterpunten. Liters water over mijn hoofd, zakken ijs in mijn topje en sponzen. Ik denk dat ik de beste koelingsstrategie had, want ik heb het niet heet gehad."

Na zware weg toch een glansmoment in Tokio

Voor Luijten was haar prestatie extra bijzonder. Na de marathon van Rotterdam, eerder dit jaar, twijfelde ze of ze nog wel een marathon zou lopen. "Daar ging ik half dood. Maar ik wilde de kans om op een WK te lopen niet laten gaan. Om dan in de top 20 te eindigen voelt super. Het is veel beter dan mijn vijftigste plaats op de Olympische Spelen van Parijs", erkent de marathonloopster.

In het Japan National Stadium genoot ze zichtbaar van haar laatste meters. "Als je tweeënhalf uur hebt afgezien, mag je de laatste dertig seconden best vieren. Het publiek ging er goed op."

Tekst gaat verder onder foto

i Anne Luijten geniet van haar laatste meters op de marathon in Tokio. ©Getty Images

Olympisch kampioene opnieuw de sterkste in snikhete marathon

De titel in Tokio ging naar Peres Jepchirchir. De 31-jarige Keniaanse toonde zich in de slotmeters de sterkste en won in 2.24,43, voor Tigst Assefa uit Ethiopië en de verrassende Uruguayaanse Julia Paternain. Voor Jepchirchir was het haar tweede grote succes in Japan, nadat ze in 2021 ook olympisch goud had gepakt in Tokio.

Maandag is het de beurt aan de mannen op de marathon in Tokio. Daarbij ontbreekt Abdi Nageeye, die vier jaar geleden in dezelfde stad nog olympisch zilver veroverde. De 35-jarige Nederlander besloot dit WK over te slaan.