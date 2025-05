Topatlete Lieke Klaver begint aan outdoorseizoen met eremetaal op favoriete afstand

Lieke Klaver heeft bij de Diamond League-ontmoeting in Doha de 400 meter afgesloten op plek drie. Het is de eerste race van de Europees indoorkampioene op deze afstand in het outdoorseizoen.

Klaver startte vanuit baan vier in de hoofdstad van Qatar. In het deelnemersveld van acht vrouwen probeerde Klaver zo tussen meters 100 en 300 naar voren te komen. De eerste plek kwam niet in zicht, want Salwa Eid Naser uit Bahrein was simpelweg rapper dan de Nederlandse. Naser pakte goud in 49,83.

Plek drie

Plek twee leek bij het uitkomen van de bocht zeker nog mogelijk. "Klaver loopt nog goed mee", zei de commentator bij Ziggo Sport. "Helemaal niet gek hoor, in haar openingsrace." Wel moest ze het nog afleggen tegen Natalia Bukowiecka uit Polen, die een net te machtige eindsprint eruit perste (50,92). Klaver finishte in 51,12.

Naser stond al als een der afvorieten aan de start. Ze heeft de snelste seizoenstijd op haar naam en maakte haar reputatie waar door in Doha het Diamond League-record van Allyson Felix te evenaren.

Krullen

Klaver rende met haar haar strak naar achter gebonden. Dat rent uiteraard prettiger dan met losse lokken die alle kanten op wapperen. Daardoor was het niet scherp te zien of ze haar karakteristieke krullen weer terug heeft.

Outdoorseizoen

Klaver nam na de EK indoor in Apeldoorn in maart even rust om zich goed te kunnen voorbereiden op het outdoorseizoen. Dat staat nu voor de deur voor Klaver. Eerder deelde ze vanuit Qatar mooie beelden van de wolkenkrabbers in de metropool. Ook liet ze het stadion waar ze de 400 meter gaat lopen alvast van binnen zien.