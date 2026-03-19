De WK indoor atletiek staat aankomend weekend op het programma in Polen. Op de 400 meter wordt geëxperimenteerd met een nieuwe opzet. Topatlete Lieke Klaver uitte daar kritiek op en in de Sportnieuws.nl-podcast tonen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As daar begrip, maar ook kritiek voor.

Van As legt een stelling voor aan Hoog: “Het opmerkelijke experiment bij het WK atletiek is te krankzinnig voor woorden.” Hoog denkt even na en antwoordt: “Nou, oneens eigenlijk.”

Nieuwe opzet

Tweevoudig olympisch kampioene Hoog licht haar antwoord toe: “Het kan eigenlijk pas blijken nadat het experiment geweest is.” Vervolgens legt ze de verandering uit. “In principe heb je zes banen met zes atleten, maar op de WK indooratletiek worden tijdens de 400 meter alleen de buitenste vier banen gebruikt. Dat wordt gedaan omdat de binnenste twee banen nadelig kunnen zijn door de scherpe bochten.”

“Je wilt dus niet in de binnenbaan. Daarom hebben ze nu gekozen om meer halve finales te doen en meer finales. Er komen nu acht halve finales en twee finales. De snelste tijd geldt.”

'Dan heb je toch een voordeel'

Volgens Hoog is de kritiek van Klaver begrijpelijk. “Het kritiekpunt vanuit Klaver, die in een interview aangaf - wat ik ook wel terecht vond - is dat als je in de tweede finale start, je toch een voordeel hebt. Dan weet je een beetje wat je moet rennen.”

Ze vervolgt: “Ze zegt ook dat het gek is voor de mensen die thuis aan het zappen zijn en ineens inschakelen en een finale zien, maar niemand juicht. Dat kost gewoon tijd en daar moet je aan wennen. Ik denk ook dat we dit eerst moeten aankijken. Misschien gaan de tijden juist wel sky high omdat die binnenbaan eruit is. Misschien valt het allemaal wel mee.”

Hoog begrijpt dat het wennen is. “Twee finales, ja dat is gek. Dan heb je dus een finale gerend met een hele mooie tijd en dan moet je nog een andere finale afwachten. Als atleet voelt dat een beetje gek.”

Spanning

Volgens het duo kan het zelfs spannender worden. “Je rekt de spanning natuurlijk uit”, zegt Hoog. Van As voegt toe: “Ja, dat is spannend! Vreselijk, dat wachten.”

'Ik begrijp de kritiek'

Van As stelt nog een vraag: “Zou het ook mentaal meespelen dat je in de eerste finale zit met wat ‘mindere’ sprinters? Ik kan me voorstellen dat je je optrekt aan anderen in de race.” Hoog sluit zich daarbij aan: “Klaver geeft ook aan dat ze juist tegen de snelste wil rennen. Die halen het beste in haar naar boven. Als de twee snelste in de andere heat zitten, is dat een nadeel.”

Ze concludeert: “Dus ik begrijp de kritiek en ik begrijp ook zeker dat die sporters er niet helemaal blij mee zijn, maar het is ook even afwachten en kijken hoe het uitpakt.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend.