Keely Hodgkinson is een van de bekendste namen uit de atletiek. De Britse specialist op 800 meter won vorig jaar op de Olympische Spelen goud en hield aan de recente WK atletiek brons over op dezelfde afstand. Haar populairteit is bijzonder groot, maar waarschijnlijk wel iets afgenomen in de Verenigde Staten na een door haar gepubliceerd fillmpje.

Ze plaatste een TikTok-video waarin ze Amerikanen belachelijk maakte. Dit gebeurde slechts enkele dagen nadat ze brons won op de WK atletiek in Tokio, Japan.

Rollen met de ogen

De olympisch kampioene deelde een video waarin ze met haar ogen rolde. Op de voice-over was te horen: "En nu wil ik achterover leunen, ontspannen en genieten van mijn avond. En dan hoor ik ineens die irritante, schurende stem."

Daarmee doelde ze op de Amerikanen, die volgens Hodgkinson bijzonder veel kabaal maakten. "Ze zijn echt het luidruchtigst in de ruimte", aldus de Britse.

Gemengde reacties bij Amerikanen

De post, die drie dagen na haar bronzen medaille op de 800 meter in Japan verscheen, zorgde voor gemengde reacties. Vooral Amerikaanse fans konden er niet bepaald om lachen. De voormalig olympisch kampioene Athing Mu, uit de Verenigde Staten, reageerde ook - met een knipoog - wat verbolgen. "Jullie zijn het leukst", liet Hodgkinson snel weten.

Ze Britse topatlete kreeg echter ook steun. Er was zelfs iemand uit de VS die zich volledig kon vinden in het stereotype van luidruchtige landgenoten op openbare plaatsen. Als Amerikaan: wij willen ons niet met deze mensen associeren."

Brons op de WK atletiek

Vorige week vierde Hodgkinson een bescheiden succes. Ze eindigde als derde op de 800 meter, winnares Lilian Odira en Georgia Hunter Bell. Het was een moeilijk seizoen voor de atlete. Ze stond lange tijd aan de kant met een hamstringblessure. Hodgkinson onthulde later dat ze zich tijdens de kampioenschappen niet goed voelde. Ze omschreef haar seizoen als 'een absolute shitshow.'

De jarenlange successen hebben haar echter geen windeieren gelegd. Dankzij haar gouden pla kop de Olympische Spelen heeft ze megacontracten bij onder meer Nike. Haar vermogen wordt geschat op enkele miljoenen euro's.