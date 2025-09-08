Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal zorgde zaterdag voor verbaasde gezichten. De man die Oranje richting het WK van volgend jaar moet leiden, bleek niet op de hoogte van de regels die gelden tijdens de kwalificatie. Het opmerkelijke incident roept herinneringen op bij olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Koeman vertelde na afloop van het WK-kwalificatieduel met Polen (2-2) dat het uitduel weleens een gevaarlijk potje zou kunnen worden. Twee dagen later, in aanloop naar het treffen met Albanië, gaf de oud-international toe dat hij dacht dat als twee landen evenveel punten zouden hebben in de eindstand van de groep, dat het dan zou gaan om onderling resultaat. Dat is echt niet zo, het gaat om doelsaldo.

'Beetje veel gedoe'

“Is dat gek?”, vraagt Van As in de podcast die ze wekelijks maakt voor Sportnieuws.nl aan haar kompaan Hoog. “Ik vind dat er een beetje veel gedoe van wordt gemaakt”, reageert die.

“Hij wordt weer helemaal afgemaakt, dan denk ik: ja… Hij werd er tijdens de persconferentie op gewezen en hij wist dat niet. Het is toch prima dat hij nu niet bezig is met dat doelsaldo of die onderlinge duels? Hij is gewoon bezig met die poule winnen.”

Van As kan zich daar wel in vinden: “Hij zegt toch ook gewoon dat het een foutje was.” Hoog: “Natuurlijk moet je daar als coach van op de hoogte zijn, maar wij hebben in het verleden ook weleens een coach gehad die af en toe een foutje maakte..."

Met een knipoog gaat Hoog verder: "Die dacht dat er nog een kwart aan kwam en toen was de wedstrijd al afgelopen, in de halve finale van de Olympische Spelen.” Van As plaatst wel een kanttekening: “Dat was wel een andere situatie, zwaar onder stress, spanning. Dat zal bij Ronald Koeman niet zo zijn.”

Volgens Hoog moet er allemaal niet te zwaar aan worden getild: “Ja, het was een foutje jongens, en door!”

De Spelen van 2016

Hoog heeft het over een opmerkelijk moment tijdens de Spelen van 2016 in Rio. Oranje trof Duitsland en toen het tijd was voor shoot-outs bleek bondcoach Alyson Annan even de weg kwijt. Ze herstelde zich, de Nederlandse vrouwen wonnen de shoot-outs en Annan bood haar excuses aan. In de finale werd overigens uiteindelijk verloren van Groot-Brittannië.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door in de podcast die ze maken voor Sportnieuws.nl. De twee tweevoudig olympisch kampioenen hebben het deze week onder andere over de stoom die uit de oren van Max Verstappen kwam, de veelbesproken test die topatleten Lieke Klaver en Femke Bol moeten ondergaan én de gênante ontdekking in de schaatswereld. Luister de aflevering in je favoriete podcastapp.