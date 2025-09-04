Zoë Sedney maakte vorige maand met een openhartig interview nogal wat los en verrast deze week met heel wat vrolijker nieuws. Waar in augustus de nare zaak rond grensoverschrijdend gedrag van een collega vol in de aandacht stond, meldt ze nu de feestelijke boodschap dat ze een kindje verwacht.

Sedney plaatste samen met haar vriend Olivier Hendriks een fotoreeks op Instagram. Ze zette daar enkel een hartje bij, maar uit de plaatjes zelf blijkt wel wat er aan de hand is. Hendriks houdt de zwangere buik van Sedney vast, terwijl zij een aantal foto's van de echo in haar handen heeft. Ook is er een heel klein paar schoenen te zien op de foto. Het moge duidelijk zijn: Sedney en Hendriks verwachten hun eerste kindje. Het is niet duidelijk wanneer de atlete is uitgerekend.

In de reacties op hun bericht worden de twee overspoeld met felicitaties en daar zitten er een heleboel uit de atletiekwereld bij. 'Zo fantastisch', schrijft Lisanne de Witte. Nadine Visser plaatst allemaal hartjes onder het bericht van Sedney en Hendriks. Ook Fleur Jong, Anouk Vetter, Emma Oosterwegel, Cathelijn Peeters, Gregory Sedoc, Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn en Laura de Witte zijn heel blij voor het koppel.

Een aantal van hen laat met smileys weten het niet droog te kunnen houden. Atletiekfenomeen Femke Bol reageert met een hartje

Openhartig interview

Sedney onthulde vorige maand in Runner's World dat zij het slachtoffer was in een schandaal bij de Nederlandse atletiekploeg. Het werd vorig jaar bekend dat een olympisch atleet een vrijpartij met een collega had gefilmd zonder dat zij daarmee had ingestemd. Die video zou uiteindelijk ook rond zijn gegaan onder de andere sporters.

Sedney deed in het interview uit de doeken dat zij die collega was. De mannelijke atleet werd in eerste instantie geschorst, maar keerde even later toch weer terug op Papendal en ging ook naar de Spelen. De Atletiekunie kreeg na de onthulling van Sedney veel kritiek over de manier waarop zij de zaak hadden afgehandeld.

Atletiekkoppel

Sedney en Hendriks zijn allebei actief in de atletiekwereld. Zij was jarenlang één van de beste Nederlandse atletes op de sprintnummers met horden. Daarin maakte ze op 19-jarige leeftijd haar debuut op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Sedney strandde daar in de series. Ze richtte zich in de afgelopen jaren ook steeds meer op de 400 meter.

Zo was ze in 2023 bij de WK onderdeel van het estafetteteam voor de 4x400 meter bij de vrouwen. Ze kwam echter niet in actie en zag vanaf de tribunes hoe Femke Bol, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters het goud veroverden. De Spelen van Parijs van vorig jaar miste ze door de nasleep van de verspreide video.

Hendriks is actief als para-atleet. Hij moest op jonge leeftijd zijn beide benen laten amputeren en loopt op protheses. Dat gaat hem overigens vrij goed af, want hij pakte in 2021 zilver en in 2024 brons op de 400 meter bij de Paralympische Spelen. De twee trainen overigens samen. Ze zijn allebei onderdeel het Team Para Atletiek. Die ploeg werd door atletes Fleur Jong en Marlene van Gansewinkel samen met coach Guido Bonsen opgericht.