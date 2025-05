Verandering voelt meteen goed voor Femke Bol: 'Maar mijn coach zal wel wat hebben gezien'

Femke Bol keerde in Rabat terug tijdens een internationale topwedstrijd en liet meteen haar klasse zien. Haar nieuwe trucje liep ze naar eigen zeggen 'perfect' op de 400 meter horden in de Diamond League, die ze met overtuiging won.

"Ik voelde me goed in de training, maar een echte wedstrijd is altijd anders", reageerde ze op de website van de Diamond League na haar eerste optreden ooit in het Marokkaanse Rabat. "Het is goed om terug te zijn na een lange tijd zonder wedstrijden en om mezelf opnieuw te testen. Ik wilde ervan genieten en dat heb ik ook gedaan."

Topatlete Femke Bol is weer helemaal terug en loopt meteen record tijdens eerste buitenrace van het seizoen Femke Bol heeft op indrukwekkende wijze zichzelf gemeld voor het outdoorseizoen van 2025. De Nederlandse topatlete was een klasse apart in haar eerste 400 meter horden op de buitenbaan en liep een sensationele tijd in Marokko: 52,46 seconden.

'Waarschijnlijk wel wat verbeterpunten'

Haar veranderde stapritme had haar geen probleem opgeleverd. "Ik had het gevoel dat het soepel ging, maar mijn coach zal waarschijnlijk wel wat verbeterpunten hebben gezien, zoals misschien de vijfde en zesde hindernis. Ik voelde het lactaat overal, maar dat is niets nieuws voor mij in een seizoensopener. Ik raak eraan gewend als ik meer wedstrijden doe."

Timing van razendsnelle Femke Bol is perfect: Nederlandse topatlete krijgt dubbel zoveel prijzengeld in Rabat Femke Bol heeft er zelf voor gezorgd dat ze een verdubbeling van het prijzengeld tegemoet kan zien. De Nederlandse topatlete begon zondagavond aan haar outdoorseizoen in het Marokkaanse Rabat en haar timing kon niet beter.

Meetingrecord

Bol sloeg het indoorseizoen over op twee optredens op estafettenummers bij de EK in Apeldoorn na. Ook vertelde ze vooraf iets aan haar aanpak te hebben gewijzigd door met haar andere been te openen bij de eerste horde om daarmee in het latere deel van de race aan snelheid te winnen. In Rabat leek zich dat al uit te betalen met een vrijwel foutloze race, die een meetingrecord betekende.

Topatlete Femke Bol kondigt verandering aan voor eerste outdoorwedstrijd: 'Spannend hoe het uitpakt' Femke Bol kijkt uit naar haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar, de 400 meter horden zondagavond in de Diamond League-wedstrijd van het Marokkaanse Rabat, waar de hordeloopster nog nooit eerder heeft gelopen.

Nadine Visser

Nadine Visser eindigde op de 100 meter horden in een tijd van 12,67 als tweede. De Nigeriaanse Tobi Amusan won in 12,45. "Een mooie start van het seizoen in de Diamond League, al ben ik niet helemaal tevreden met hoe ik mijn race uitvoerde", zei Visser op de website van het evenement. "Mijn start kan beter, het middenstuk ging erg goed, daarna kwamen mijn tegenstandsters nog dichtbij."

Nederlandse topatlete Nadine Visser schittert in nieuwe outfit: 'Kan niet wachten om te racen' Nadine Visser is klaar voor het nieuwe buitenseizoen in de atletiek. De hordenspecialiste heeft een nieuwe sportieve outfit van haar sponsor gekregen. "Kan niet wachten om hierin te racen."

Andere Nederlandse atleten

Maureen Koster eindigde in 8.34,98 als achtste op de 3000 meter. Diane van Es werd negende in een persoonlijk record: 8.38,12. De Keniaanse Beatrice Chebet won de race in 8.11,56, de op een na beste tijd ooit gelopen.