Nederlandse topatlete Nadine Visser schittert in nieuwe outfit: 'Kan niet wachten om te racen'

Nadine Visser is klaar voor het nieuwe buitenseizoen in de atletiek. De hordenspecialiste heeft een nieuwe sportieve outfit van haar sponsor gekregen. "Kan niet wachten om hierin te racen."

Na de WK Indoor in China eerder dit jaar gingen de meeste Nederlandse atleten op trainingskamp in Zuid-Afrika. Ook de 30-jarige Visser bevindt zich vol in de voorbereiding voor het buitenseizoen. Het is een belangrijk atletiekjaar, met de WK atletiek als piekmoment.

Waar Visser een knappe zilveren medaille pakte op de 60 meter horden bij de EK Indoor in Apeldoorn, lukte dit niet in China. De beste hordeloopster van Nederland (op de kortere afstand) kwam tekort in de finale voor een medaille.

Visser deelt op sociale media haar nieuwe outfit. "Kan niet wachten om hierin te racen", schrijft ze over haar rode atletiekpak die ze gesponsord krijgt van Adidas. De post kan op veel hartjes en steun van fans rekenen. Sprintster Marije van Hunenstijn ziet haar collega schitteren. 'Stoer', schrijft ze.

Diamond League

Op Instagram is te zien dat Visser dan ook hard aan het doortrainen is. De outdoorwedstrijden van de Diamond League zijn inmiddels hervat, maar de meeste Nederlandse atleten wachten nog even met hun rentree op het hoogste niveau.

Zo besloot Femke Bol om pas op 25 mei mee te doen bij de Diamond League van Rabat, in Marokko. Daarmee slaat ze de Diamond Leaguewedstrijden in Xiamen, Shanghai en Doha over. Het is te verwachten dat ook Visser daar haar eerste kunsten op de buitenbaan laat zien.

De Diamond League ligt haar goed: vorig jaar snelde ze naar een zilveren medaille tijdens de Diamond League Finals. Het is de ideale voorbereiding voor de WK atletiek in Tokio. Het 2-jaarlijkse toernooi wordt gehouden van 13 tot en met 21 september.

Atlanta City Games

