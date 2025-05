Nederlandse sprintvrouwen zegevieren op 4x100 meter in Guangzhou en plaatsen zich voor WK

De atletes op de 4x100 meter estafette hebben op de World Relays in het Chinese Guangzhou de finale gehaald. Dat betekent dat het Nederlandse sprintkwartet zich heeft gekwalificeerd voor de WK atletiek in september in Tokio. Tijdens de gemengde estafette wist het Nederlandse team zich eerder zaterdag niet te plaatsen voor de finale.

Anne van de Wiel, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Britt de Blauw finishten in hun serie als derde met een tijd van 43,13 seconden. Daarmee kwamen ze net achter de Verenigde Staten (42,86) en Canada (43,11), die zich rechtstreeks plaatsten voor de finale op zondag. Dankzij hun snelle tijd wist het Nederlandse estafetteteam alsnog een plek in de finale te bemachtigen.

Nieuwe kans voor de mannen

De estafetteploegen op de 4x100 meter en de 4x400 meter bij de mannen slaagden er niet in de finale te halen. Deze teams krijgen zondag nogmaals een kans om een van de veertien beschikbare startbewijzen voor de WK in Tokio te bemachtigen.

Gemengde estafette

Ook de Nederlandse ploeg op de gemengde estafette slaagde er niet in om de finale te halen. Demi van den Wildenberg, Fenna Achterberg, Timo Spiering en Eugene Omalla eindigden in hun heat als vierde in een tijd van 41,81. Die klassering was niet goed genoeg om de finale te bereiken en ook de tijd was niet toereikend.

Wissel verliep niet soepel

De wissel tussen man en vrouw verliep niet helemaal soepel bij het Nederlandse kwartet. Spiering moest inhouden om binnen het wisselvak het stokje over te nemen van Achterberg. Canada en Australië plaatsten zich als eerste en tweede van de heat voor de finale op zondag.

Het onderdeel 4x100 meter gemengd staat in Guangzhou voor het eerst op het programma van een mondiaal toernooi. Het is ook onderdeel van de WK atletiek in september in Tokio. De World Relays gelden als kwalificatiemoment voor de WK in Tokio, maar dat geldt niet voor de 'mixed relay' op de 4x100 meter.