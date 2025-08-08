De Amerikaanse atlete Sha'Carri Richardson is onlangs in Seattle gearresteerd nadat ze haar vriend op een luchthaven aanviel. Dat was al bekend. Nu zijn ook de beelden van de bewakingscamera's opgedoken.

Richardson is een van de bekendste maar ook meest veelbesproken atletes van de laatste jaren. Ze is de regerend wereldkampioene op de 100 meter en was lid van het gouden Amerikaanse team op de 4x100 meter estafette bij de Olympische Spelen van 2024. De Spelen daarvoor miste ze als gevolg van het gebruik van cannabis.

Duwen en trekken

Op de beelden is te zien dat Richardson haar vriend Christian Coleman, eveneens een topatleet, diverse keren een duw verkoopt. FoxNews omschrijft de gebeurtenissen zo: "Richardson is te zien terwijl ze haar vriend, Christian Coleman, nadert van buiten het beeld. Ze lijkt zijn rugzak van achteren te grijpen. Richardson lijkt Coleman aan de tand te voelen over iets en geeft hem een duw voordat ze hem tegen een muur duwt, waarna ze hem later opnieuw duwt."

Olympic champion 'attacks boyfriend at airport' as shocking footage emerges pic.twitter.com/YPLy59OaR7 — Sun Sport (@SunSport) August 8, 2025

"Het llijkt erop dat de twee woorden wisselen terwijl ze richting de beveiliging lopen, waarbij Richardson hem blijft duwen en lijkt te proberen naar zijn gezicht te grijpen."

Emoties

Coleman heeft geen aanklacht ingediend, toch werd Richardson gearresteerd. Daar is de Amerikaan het dus niet mee eens. "Ik vind niet dat ze gearresteerd had moeten worden", zegt hij volgens Citius Mag.

'Ik bedoel, mensen hebben discussies en emoties en dat soort dingen. Ze heeft dingen waar ze aan moet werken, natuurlijk. Net als ik, net als jij, net als iedereen. Maar ik ben het type man dat gelooft in het geven van genade, barmhartigheid en liefde."

Vreemdgaan

Volgens MediaTakeOut.com draaide de ruzie om een vermeende affaire van Coleman. Omstanders vertelden de site dat 'Sha’Carri volledig uit haar dak ging op het vliegveld'. "Ze schold Coleman op allerlei manieren uit en beschuldigde hem van vreemdgaan." Aanvankelijk probeerde Coleman zijn kalmte te bewaren, maar volgens ooggetuigen werd Sha'Carri alleen maar woedender. "Ze ging door het lint en hij keek beschaamd om zich heen."